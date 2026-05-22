Enorme incendio afecta vivienda en Ate Vitarte: 10 unidades atienden la emergencia

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Un incendio de gran magnitud se registra en el distrito de Ate Vitarte. El siniestro afecta una vivienda de material noble y ha movilizado al menos 10 unidades de emergencia, entre autobombas, cisternas y ambulancias, según la página oficial del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

El reporte oficial señala que el fuego se extiende desde las 12.21 p. m. en un inmueble de la Calle San Carlos Mz. B Lote 5B, que correspondería a la urbanización Santa Martha, ubicada cerca a la avenida Ferrocarril. Varios vecinos grabaron cómo el humo que emana de las llamas se expande y alcanza grandes proporciones en el aire.

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El humo que emana del fuego se aprecia desde viviendas aledañas