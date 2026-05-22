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Enorme incendio afecta vivienda en Ate Vitarte: 10 unidades atienden la emergencia

El siniestro se desarrolla en la calle San Carlos, cerca de la av. Ferrocarril. Vehículos de autobomba, cisternas y ambulancias se han desplazado hasta el lugar para contener el fuego y atender a posibles heridos.

Incendio en Ate
Incendio en Ate | Composición LR / Difusión
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Un incendio de gran magnitud se registra en el distrito de Ate Vitarte. El siniestro afecta una vivienda de material noble y ha movilizado al menos 10 unidades de emergencia, entre autobombas, cisternas y ambulancias, según la página oficial del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

El reporte oficial señala que el fuego se extiende desde las 12.21 p. m. en un inmueble de la Calle San Carlos Mz. B Lote 5B, que correspondería a la urbanización Santa Martha, ubicada cerca a la avenida Ferrocarril. Varios vecinos grabaron cómo el humo que emana de las llamas se expande y alcanza grandes proporciones en el aire.

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