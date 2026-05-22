Crece indignación tras asesinato de alcalde de 26 de Octubre: familiares rechazaron presencia de comandante PNP en el velorio

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La región de Piura continúa en vilo tras el asesinato del alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Hugo Febre. La mañana de este viernes 22 de mayo se velaron sus restos en su vivienda, ubicada en el asentamiento humano Ricardo Palma, y se llevó a cabo un homenaje en la comuna que dirigía. A la par, arribaron al departamento el ministro del Interior, José Zapata, y el comandante general Óscar Arriola. Este último se acercó al velatorio, pero se tuvo que retirar rápidamente, ya que la familia de la autoridad no permitió su ingreso.

La carroza fúnebre arribó a las 11 a. m. a las instalaciones de la municipalidad. En este lugar lo esperaban vecinos del distrito de Veintiséis de Octubre y funcionarios municipales. Durante el homenaje, Luzmery Saavedra, pareja del burgomaestre, brindó algunas declaraciones. La doliente pidió identificar a los responsables del asesinato y apuntó contra quienes fueron opositores de la autoridad edil a lo largo de su gestión.

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"Se ensañaron solicitando la vacancia, todos ustedes son testigos. ¿Por qué lo hicieron? ¿Si recién estaba comenzando la gestión? Podrían haber luchado juntos pero lo dejaron solo", aseveró Saavedra.

Tuvo que retirarse

El ministro del Interior, el comandante general y el jefe de la Dirección de Investigación Criminal, Víctor Revoredo, llegaron desde tempranas horas de la mañana a Piura. Las autoridades nacionales mantuvieron una reunión con el jefe de la Región Policial de Piura, Daniel Jares, para coordinar acciones contra la criminalidad.

Luego de ello, Óscar Arriola se dirigió a la vivienda donde se velaba al fallecido alcalde. Sin embargo, no fue recibido en el domicilio y tuvo que retirarse a los pocos minutos, en medio de los pedidos de justicia de los vecinos del sector.

"Ha venido un equipo especializado de homicidios y de extorsiones. Con el equipo de Piura se está haciendo un trabajo intenso, profesional y técnico. Les decimos que este crimen no va a quedar impune (...) Se va a hacer una evaluación total (del trabajo de la policía en Piura) pero lo principal es investigar", señaló brevemente antes de retirarse.

Cabe señalar que, hasta el cierre de esta nota, la Policía de Piura no había informado de ningún nuevo avance con respecto a la búsqueda de los responsables del asesinato.

Exigen acciones

Los presidentes de todas las juntas vecinales de Veintiséis de Octubre se autoconvocaron en los exteriores de la comuna este viernes para anunciar dos acciones tras el asesinato de la autoridad local. Una de ellas es una asamblea para este domingo 24 de mayo, en la que abordarán la criminalidad en el distrito. Los representantes de las juntas vecinales esperan la asistencia de autoridades regionales y de los parlamentarios por Piura. Por otro lado, también han convocado a una movilización para el viernes de la próxima semana.

El dato

Tras la muerte del burgomaestre, mediante la Resolución Ejecutiva Regional 253-2026, el Gobierno Regional de Piura declaró duelo regional laborable los días 22, 23 y 24 de mayo. Además, se dispuso que durante este periodo se mantenga el Pabellón Nacional a media asta en todas las entidades del sector público.