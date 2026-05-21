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El nombre de Sebastián Palma volvió a ser tendencia en redes sociales, aunque esta vez no por su carrera musical ni por su paso por 'La voz Perú'. El vocalista de Blizzard Hunter quedó envuelto en una fuerte polémica luego de protagonizar una agresión contra un trabajador técnico durante un festival de heavy metal realizado en el Centro de Lima.

El incidente ocurrió en pleno Resurrection of Metal Fest, evento que reunió a decenas de seguidores del género. Las imágenes registradas por cámaras de seguridad muestran el momento en que el cantante pierde el control tras una discusión relacionada con el tiempo asignado para la presentación de su banda. La difusión del video provocó una ola de críticas contra el artista y abrió un proceso legal en su contra.

Sebastián Palma golpea a trabajador en pleno concierto de heavy metal

De acuerdo con los testimonios recogidos tras el incidente, el conflicto comenzó cuando la organización redujo el tiempo de presentación de Blizzard Hunter. Según versiones de los presentes, Sebastián Palma reaccionó incómodo ante la situación y lanzó el micrófono hacia el público mientras se encontraba sobre el escenario.

Segundos después, Moisés Arango, técnico encargado del montaje y desmontaje de equipos durante el Resurrection of Metal Fest, se acercó para pedir calma y continuar con las indicaciones de producción. Sin embargo, el intercambio verbal escaló rápidamente y terminó en una agresión física frente a decenas de asistentes.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el cantante se abalanzó sobre el trabajador y le propinó múltiples golpes en el rostro. Tras la agresión, Arango quedó tendido y ensangrentado mientras personal del evento intentaba intervenir para controlar la situación.

Luego de que las imágenes se viralizaran en distintas plataformas digitales, Sebastián Palma reconoció sentirse avergonzado por lo ocurrido. “Me da mucha vergüenza ver ese video porque siento que sobre reaccioné”, expresó el artista, quien además señaló que atravesaba un momento de tensión durante la presentación de Blizzard Hunter.

Trabajador anuncia acciones legales contra Sebastián Palma

Moisés Arango confirmó que ya inició acciones legales contra Sebastián Palma luego de la agresión registrada en el Resurrection of Metal Fest. “Me levanté y era un mar de sangre”, relató al recordar los minutos posteriores al ataque. Además, señaló que permaneció mareado mientras intentaba recibir atención tras lo ocurrido en el evento musical realizado en Lima.

El trabajador también reveló que el vocalista de Blizzard Hunter intentó comunicarse con él posteriormente a través de redes sociales. No obstante, aseguró que continuará con el proceso legal para buscar justicia por las lesiones sufridas durante el concierto.

Comunicado de Blizzard Hunter y de la organización del evento

Tras la controversia generada por el caso, Blizzard Hunter emitió un comunicado oficial en sus redes sociales para pronunciarse sobre lo sucedido durante el Resurrection of Metal Fest. La agrupación reconoció que la situación escaló de manera incorrecta y ofreció disculpas públicas por el incidente.

Comunicado de banda de Sebastián Palma.

“Reconocemos que la situación escaló de una manera incorrecta y somos conscientes del error cometido”, indicó la banda en el pronunciamiento difundido horas después de viralizarse el video.

Por su parte, los organizadores del Resurrection of Metal Fest rechazaron cualquier acto de violencia dentro o fuera de sus eventos. A través de un comunicado difundido en redes sociales, expresaron su respaldo al equipo técnico y aseguraron que reforzarán las medidas de seguridad para proteger a trabajadores, artistas y asistentes en futuras ediciones.