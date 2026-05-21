HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Querido finalista de 'La voz Perú' protagoniza escándalo en pleno concierto: golpeó a trabajador y lo deja con terrible fractura

Un exfinalista de 'La voz Perú' quedó envuelto en una fuerte polémica tras ser acusado de agredir brutalmente a un trabajador durante un festival de heavy metal realizado en el Centro de Lima.

Sebastián Palma fue parte del equipo de Daniela Darcourt en 'La voz Perú'. Foto: Composición LR/Captura/Latina
Sebastián Palma fue parte del equipo de Daniela Darcourt en 'La voz Perú'. Foto: Composición LR/Captura/Latina
Escuchar
Resumen
Compartir

El nombre de Sebastián Palma volvió a ser tendencia en redes sociales, aunque esta vez no por su carrera musical ni por su paso por 'La voz Perú'. El vocalista de Blizzard Hunter quedó envuelto en una fuerte polémica luego de protagonizar una agresión contra un trabajador técnico durante un festival de heavy metal realizado en el Centro de Lima.

El incidente ocurrió en pleno Resurrection of Metal Fest, evento que reunió a decenas de seguidores del género. Las imágenes registradas por cámaras de seguridad muestran el momento en que el cantante pierde el control tras una discusión relacionada con el tiempo asignado para la presentación de su banda. La difusión del video provocó una ola de críticas contra el artista y abrió un proceso legal en su contra.

PUEDES VER: 'El Viejo' Rodríguez, productor de 'La Voz Perú', pide apoyo urgente mientras depende de diálisis para vivir

lr.pe

Sebastián Palma golpea a trabajador en pleno concierto de heavy metal

De acuerdo con los testimonios recogidos tras el incidente, el conflicto comenzó cuando la organización redujo el tiempo de presentación de Blizzard Hunter. Según versiones de los presentes, Sebastián Palma reaccionó incómodo ante la situación y lanzó el micrófono hacia el público mientras se encontraba sobre el escenario.

Segundos después, Moisés Arango, técnico encargado del montaje y desmontaje de equipos durante el Resurrection of Metal Fest, se acercó para pedir calma y continuar con las indicaciones de producción. Sin embargo, el intercambio verbal escaló rápidamente y terminó en una agresión física frente a decenas de asistentes.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el cantante se abalanzó sobre el trabajador y le propinó múltiples golpes en el rostro. Tras la agresión, Arango quedó tendido y ensangrentado mientras personal del evento intentaba intervenir para controlar la situación.

Luego de que las imágenes se viralizaran en distintas plataformas digitales, Sebastián Palma reconoció sentirse avergonzado por lo ocurrido. “Me da mucha vergüenza ver ese video porque siento que sobre reaccioné”, expresó el artista, quien además señaló que atravesaba un momento de tensión durante la presentación de Blizzard Hunter.

PUEDES VER: 'El Viejo Rodríguez', productor de 'La Voz Perú', reaparece mientras recibe diálisis para vivir: "Con toda la fe del mundo"

lr.pe

Trabajador anuncia acciones legales contra Sebastián Palma

Moisés Arango confirmó que ya inició acciones legales contra Sebastián Palma luego de la agresión registrada en el Resurrection of Metal Fest. “Me levanté y era un mar de sangre”, relató al recordar los minutos posteriores al ataque. Además, señaló que permaneció mareado mientras intentaba recibir atención tras lo ocurrido en el evento musical realizado en Lima.

El trabajador también reveló que el vocalista de Blizzard Hunter intentó comunicarse con él posteriormente a través de redes sociales. No obstante, aseguró que continuará con el proceso legal para buscar justicia por las lesiones sufridas durante el concierto.

PUEDES VER: La Miski', hermana de 'El Viejo' Rodríguez, afirma que el productor se mantiene estable tras complicaciones de salud: "La música no lo abandona"

lr.pe

Comunicado de Blizzard Hunter y de la organización del evento

Tras la controversia generada por el caso, Blizzard Hunter emitió un comunicado oficial en sus redes sociales para pronunciarse sobre lo sucedido durante el Resurrection of Metal Fest. La agrupación reconoció que la situación escaló de manera incorrecta y ofreció disculpas públicas por el incidente.

Comunicado de banda de Sebastián Palma.

Comunicado de banda de Sebastián Palma.

“Reconocemos que la situación escaló de una manera incorrecta y somos conscientes del error cometido”, indicó la banda en el pronunciamiento difundido horas después de viralizarse el video.

Por su parte, los organizadores del Resurrection of Metal Fest rechazaron cualquier acto de violencia dentro o fuera de sus eventos. A través de un comunicado difundido en redes sociales, expresaron su respaldo al equipo técnico y aseguraron que reforzarán las medidas de seguridad para proteger a trabajadores, artistas y asistentes en futuras ediciones.

Festival se pronuncia tras agresión a su trabajador por parte de Sebastián Palma.

Festival se pronuncia tras agresión a su trabajador por parte de Sebastián Palma.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
La Miski', hermana de 'El Viejo' Rodríguez, afirma que el productor se mantiene estable tras complicaciones de salud: "La música no lo abandona"

La Miski', hermana de 'El Viejo' Rodríguez, afirma que el productor se mantiene estable tras complicaciones de salud: "La música no lo abandona"

LEER MÁS
'El Viejo Rodríguez', productor de 'La Voz Perú', reaparece mientras recibe diálisis para vivir: "Con toda la fe del mundo"

'El Viejo Rodríguez', productor de 'La Voz Perú', reaparece mientras recibe diálisis para vivir: "Con toda la fe del mundo"

LEER MÁS
'El Viejo' Rodríguez, productor de 'La Voz Perú', pide apoyo urgente mientras depende de diálisis para vivir

'El Viejo' Rodríguez, productor de 'La Voz Perú', pide apoyo urgente mientras depende de diálisis para vivir

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jota Benz reaparece con impactante cambio de imagen tras ser echado de ‘Esto es Guerra’ y se pone a buscar trabajo: “Mandar mi CV”

Jota Benz reaparece con impactante cambio de imagen tras ser echado de ‘Esto es Guerra’ y se pone a buscar trabajo: “Mandar mi CV”

LEER MÁS
Sujeto que agredió al cómico Cachay en pleno show se pronuncia y revela que le dio S/5.000: “Me perdonó”

Sujeto que agredió al cómico Cachay en pleno show se pronuncia y revela que le dio S/5.000: “Me perdonó”

LEER MÁS
Carlos Alcántara y Laura Huarcayo son ampayados muy cariñosos en concierto de Ed Sheeran y Magaly Medina lanza inéditas imágenes

Carlos Alcántara y Laura Huarcayo son ampayados muy cariñosos en concierto de Ed Sheeran y Magaly Medina lanza inéditas imágenes

LEER MÁS
Exnovio de Adolfo Aguilar le exige que le pague tras enterarse de que consiguió trabajo en ‘La granja vip’ y expone chats

Exnovio de Adolfo Aguilar le exige que le pague tras enterarse de que consiguió trabajo en ‘La granja vip’ y expone chats

LEER MÁS
Novia de 22 años de Melcochita lanza polémico mensaje contra el cómico tras ser tildada de amante: “Él ya está en los descuentos”

Novia de 22 años de Melcochita lanza polémico mensaje contra el cómico tras ser tildada de amante: “Él ya está en los descuentos”

LEER MÁS
Steve Palao, padre de Said Palao, sorprende con respuesta sobre fiestas en yate tras ampay de su hijo: "Le voy a decir a Mario que me invite"

Steve Palao, padre de Said Palao, sorprende con respuesta sobre fiestas en yate tras ampay de su hijo: "Le voy a decir a Mario que me invite"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025