En el más reciente episodio de su pódcast, la conocida periodista de espectáculos Magaly Medina tuvo como invitada especial a su hermana Mariela Medina, con quien protagonizó una íntima conversación sobre aspectos poco conocidos de sus vidas. Sin embargo, uno de los momentos más comentados del programa fue cuando la conductora de 'Magaly TV, la firme' habló abiertamente sobre su relación profesional y personal con María Pía Copello.

La 'Urraca' sorprendió al confesar el tipo de trato que mantiene con la popular conductora de América Televisión. Pese a su conocida firmeza al momento de emitir opiniones, Magaly Medina admitió que el afecto que le tiene a María Pía Copello influye notoriamente en la forma en que la critica, dejando en evidencia que incluso su lado más crítico puede tener matices cuando se trata de amigas. "Le digo que se ha vuelto una fresca", comentó.

¿Qué dijo Magaly Medina?

Durante el diálogo con su hermana, Mariela le preguntó sin rodeos si trataba de manera especial a María Pía Copello. Fue entonces cuando Magaly Medina confesó que, a pesar de no tener reparos en señalar errores, su cercanía con la exconductora de 'Esto es guerra' suaviza sus comentarios: “Creo que a veces me gana un poco el cariño. Cuando eres mi amiga, yo tengo mucho cariño y no soy egoísta... Y si eres mi amiga y estás en televisión, le digo cosas para que mejore”, expresó.

La 'Urraca' recordó, por ejemplo, que cuando vio la entrevista que Copello le hizo a Pamela Franco en el programa 'Mande quién mande', sí hubo observaciones que consideró importantes, aunque no las abordó con el mismo tono duro que emplea con otros personajes de la farándula local. “Sí, hubo una crítica porque hubo algunas cosas que le faltaron comentar y lo dije”, mencionó la periodista, subrayando que si bien se mantiene objetiva, el aprecio personal hace que sea más cuidadosa en la forma de expresarlo.

Además, Magaly Medina no escatimó en halagos hacia la evolución profesional de María Pía Copello, destacando su desenvoltura frente a cámaras: “¿Pero qué le voy a criticar? Es una chica que, de lo que llegó a lo que está ahora, ha crecido muchísimo. Le digo que se ha vuelto una fresca, una conchuda al aire, hace y deshace y sigue sus instintos”, relató entre risas, reconociendo el crecimiento de su amiga en el rol de conductora principal.