Paco Bazán, conductor de ‘El deportivo en otra cancha’ lanzó fuertes declaraciones contra Magaly Medina. Cuando muchos pensaban que ambos podrían reconciliarse amicalmente, luego de que el exfutbolista haya aceptado entrevistarse con Jefferson Farfán, ocurrió todo lo contrario.

Un reportero de ‘Magaly TV: la firme’ abordó a Bazán y este último no dudo en enviarle un potente mensaje a la ‘urraca’, recordándole los juicios personales que ha enfrentado, y cuestionando el respaldo que recibe de ATV cuando “se va de boca”.

“La que ha sido procesada… Ese es Magaly. Y me parece fantástico que tenga ese arreglo con el canal y que ellos se hagan cargo de sus juicios personales. No son al canal, son a Magaly por su opinión y que bueno que el canal la respalde. Espero que, en su momento, cuando me pase algo a mí, me vaya de boca en una discusión, me respalden también”, expuso Paco Bazán.

Magaly Medina tilda de ignorante a Paco Bazán y se burla de su rating en ATV

En su más reciente programa, Magaly Medina no se guardó nada y contestó con dureza a Paco Bazán por sus últimas declaraciones. Además, lo tildó de ‘ignorante’ en vivo, dejando en claro que la amistad entre los dos ha quedado en el pasado.

“El grado de ignorancia del que habla… Juicios personales dice. ¿No ve que estoy en la sala de mi casa dando opinión e informando sobre espectáculos? Estoy trabajando para un canal de televisión”, expresó indignada la figura de ATV a los comentarios de Bazán sobre los procesos judiciales que enfrenta.

Además, la ‘urraca’ le recordó al presentador que ella le ha sido pieza clave en el éxito del canal, y que cuando él haga lo mismo en números, que ahí reclame. “Yo le he dado a ATV años y años de gran prime time. Él día Paco Bazán que tú hagas las cifras que yo he hecho a lo largo de mi historia en ATV, ese día reclama. Y acá yo no me voy de boca”, respondió la ‘urraca’ con un tono muy ofuscado.

Paco Bazán le responde a Magaly Medina tras críticas por entrevista con Jefferson Farfán

Paco Bazán no se quedó callado y le envió un claro mensaje a Magaly Medina, luego de que ella cuestionara su encuentro con Jefferson Farfán. “Yo le pregunto a Maga: si mañana Jefferson Farfán le da una entrevista exclusiva en su casa, ¿no va?, ¿no la hace?”, lanzó sin rodeos.

El presentador también comentó que ya no sigue a Magaly en Instagram porque notó que ella tampoco lo tenía entre sus contactos. “Vi que no me seguía y pensé que estaba molesta conmigo, por eso la dejé de seguir”, explicó.