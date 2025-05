Paco Bazán, el exfutbolista y conductor de 'El deportivo en otra cancha' mostró su molestia al aire, por lo que calificó como “ataques personales” de parte de Magaly Medina, a quien alguna vez la llamó madrina, insinuando una posible renuncia al canal ATV. Frente a estas declaraciones, la conductora no solo respondió sin filtros, sino que se burló públicamente de su compañero de casa televisiva.

Durante la reciente emisión de 'Magaly TV, la firme', la periodista arremetió contra Paco Bazán de forma directa. “Yo no hablo de ese tipo de personas, es un llorón”, soltó entre risas, dejando clara su postura frente al drama que se ha generado dentro del canal.

Magaly Medina minimizó a Paco Bazán y se burla tras enfrentamientos con él

Magaly Medina respondió a los reclamos públicos de Paco Bazán, quien en días previos manifestó su incomodidad en pantalla y cuestionó las indirectas, por lo que la conductora lo tildó de victimizarse innecesariamente. “No vale la pena dedicarle tiempo a alguien que no soporta la crítica. Ni siquiera se le menciona acá”, afirmó la popular 'Urraca' en conversación con el ‘Loco’ Wagner y Yaco Eskenazi.

En la emisión de su reciente programa, Paco Bazán rompió con el formato habitual del programa para expresar su frustración. Aunque no mencionó nombres, su mensaje estaba claramente dirigido a Medina. “Si este es mi último programa, que lo sea. No tengo problema en irme si no me quieren aquí”, declaró con la voz quebrada y el rostro visiblemente afectado.

El también exarquero de Universitario señaló sentirse agotado por los constantes señalamientos y pidió respeto por su trabajo. “Solo quiero trabajar tranquilo, no me presto a show ni a peleas”, comentó, marcando un contraste con el estilo provocador de la conductora de espectáculos. Su frase “ojalá sea mi último programa” fue interpretada como una amenaza directa a su continuidad en ATV, aunque hasta el momento no se ha confirmado ninguna renuncia oficial.