Magaly Medina arremete con todo contra Yahaira Plasencia por indirectas a Jefferson Farfán: "Si no habla de él, no es nadie"

Magaly Medina no dudó en expresar su fuerte opinión sobre la nueva canción de Yahaira Plasencia, en la que muchos ven indirectas hacia su expareja Jefferson Farfán. La conductora criticó duramente a la salsera por usar su pasado sentimental como estrategia para ganar atención.

La canción 'Remember' de Yahaira Plasencia ha generado gran polémica en redes sociales, donde los seguidores interpretan las letras como mensajes directos al futbolista y a su nueva pareja. Magaly aseguró que sin mencionar a Farfán, Yahaira perdería relevancia y se vería “patética”.

Magaly Medina critica a Yahaira Plasencia por nueva canción

Magaly Medina no se guardó nada al criticar la estrategia de Yahaira Plasencia para promocionar su nueva canción. En el programa dijo sin rodeos: “Se cree Shakira” y agregó con sarcasmo: “Shakira ya dejó de escribir al ex”, dejando claro que considera ridículo que Yahaira insista en hablar de Jefferson Farfán.

Además, lanzó una dura advertencia sobre el enfoque de la cantante: “Si no habla de Farfán, no es nadie”, señalando que la salsera depende de su pasado para mantenerse en el ojo público. También sostuvo que Yahaira “queda patética” por intentar revivir un capítulo cerrado, y recordó el episodio de la infidelidad: “La que lo perdió fuiste tú. Ese hombre estuvo muy enamorado de ti. Al punto que se tragó su orgullo y se dieron una nueva oportunidad”. Finalmente, Magaly fue tajante: “Pasa la página porque esta, como no encuentra cómo promocionar su canción, ahora va a lanzar un tema con alusiones directas porque Farfán le vende. Patética, se ve Yahaira”.

La canción de Yahaira: indirectas claras a Jefferson Farfán

El adelanto de 'Remember', la nueva canción de Yahaira Plasencia, ha generado controversia por sus letras que muchos interpretan como un mensaje dirigido a Jefferson Farfán, su expareja. La frase “Mete muchos goles, pero está fuera de zona” reforzó las sospechas de una alusión directa al futbolista, tomando en cuenta también la referencia a “zona”, que podría apuntar al programa de televisión conducido por la actual pareja de Farfán.

En el video promocional, Yahaira aparece en un estudio cantando y riendo, lo que sumó a la sensación de que busca revivir un episodio del pasado pese a que Jefferson está en una nueva relación. La letra incluye versos como: “Si hablas de mí que sea con nombre y apellido para que sepan lo que te has perdido (…) Dicen que le duele tanto que no me perdona. Quiere su remember y ya tiene a otra persona”. Aunque Yahaira no menciona directamente a nadie, los seguidores y la prensa interpretan que la canción está cargada de indirectas dirigidas a Jefferson Farfán y a su presente sentimental, lo que ha avivado la polémica en torno a la salsera.