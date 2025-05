El exfutbolista y conductor Paco Bazán volvió a la pantalla de ATV el viernes 23 de mayo para conducir su programa 'El deportivo en otra cancha' después de haber generado gran incertidumbre con su anuncio de posible renuncia. A diferencia de la emisión del jueves 22, en la que se mostró visiblemente molesto, esta vez Bazán apareció sereno, concentrado en los temas deportivos y sin mencionar su situación personal con Magaly Medina, ni los conflictos internos con el canal.

Durante la transmisión, la pareja de Susana Alvarado saludó con naturalidad a la audiencia y comentó la actualidad del fútbol peruano con humor y cercanía hacia su equipo de producción. Sin embargo, evitó hablar sobre los hechos que desencadenaron la controversia, dejando en suspenso su futuro en el canal.

Paco Bazán aparece en su programa en vivo

En la edición del 23 de mayo, Paco Bazán sorprendió a sus seguidores al mostrarse relajado y centrado únicamente en el análisis deportivo. Su saludo inicial fue cordial: “Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a ‘El deportivo en otra cancha’”. Con un tono distendido, incluso bromeó sobre un miembro de su equipo: “No me digan que Aquino sigue trabajando aquí, por favor, ahora entiendo todo”.

Durante toda la emisión, mantuvo una actitud colaborativa y cercana, dejando de lado la tensión que evidenció en la noche anterior. No hizo referencia a su posible renuncia ni a la polémica generada, lo que fue interpretado como una estrategia para evitar mayores conflictos o porque la decisión aún está en evaluación.

Paco Bazán anunció su posible salida de ATV

El jueves 22 de mayo, Paco Bazán protagonizó un momento de alta tensión en vivo mientras analizaba el triunfo de Universitario junto a Jason Sánchez. Su crítica a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por ordenar el partido sin público generó un choque cuando interpretó como burla la sonrisa de Sánchez: “Usted se ríe, quiere polemizar”.

“Este no es mi programa. Este programa es de ATV. Yo solo soy un alfil de este canal, y por poco tiempo. Ojalá que este sea mi último programa, ojalá esto se acabe pronto”. Además, confesó sentirse afectado por los ataques en su contra: “Vengo soportando por dos semanas una cantidad de gentuza que me escribe en redes sociales insultándome, maltratándome, llamándome mil cosas”. Pidió disculpas a su familia y lamentó haber deshonrado el apellido de su padre, un hombre “honorable” según sus propias palabras. Su declaración final fue ambigua respecto a su continuidad: “Estamos acá por hoy, de momento. Ojalá que mañana no sea así”.