Magaly Medina admite favoritismo al criticar a sus amistades en su programa: “A veces me gana el cariño”

En una reciente entrega de su pódcast, Magaly Medina sorprendió al confesar que el afecto que siente por María Pía Copello ha influido en el tono de sus críticas. Aunque afirma que no deja de opinar sobre sus amigas, sí reconoce que sus comentarios pueden ser menos duros cuando se trata de personas cercanas. “A veces me gana el cariño”, admitió sin rodeos, recordando que a pesar de su vínculo con Copello, ha llegado a cuestionarla públicamente: “Hay gente que dice que no critico a los que me caen bien. Pero sí lo hago”.

Medina explicó que su cercanía con María Pía Copello sí afecta la intensidad de sus críticas. “El aprecio que siento por María Pía Copello influyó en mi decisión de no ser tan severa como de costumbre”, reconoció. Además, destacó la evolución profesional de la conductora de ‘Mande Quien Mande’: “Es una chica que ha crecido muchísimo. Le digo que se ha vuelto una fresca, una conchuda al aire, hace y deshace y sigue sus instintos”.

Magaly Medina confiesa favoritismo sobre María Pía Copello

Durante el pódcast, Mariela Medina le planteó una pregunta directa a Magaly: ¿sobreviviría su amistad con Copello a una crítica fuerte en televisión? La conductora respondió con claridad: “Como somos amigas, hay cosas que yo le diría de frente, en vez de decírselo en público porque creo que de eso se trata la amistad”. Esta frase revela el límite que Medina traza entre su papel de figura crítica y su vínculo afectivo.

Este enfoque también muestra cómo Magaly Medina decide cuándo usar el espacio público para emitir juicios y cuándo recurrir a la conversación privada, especialmente cuando se trata de personas cercanas. En lugar de esconder su favoritismo, lo reconoce, pero lo justifica desde una perspectiva de respeto y lealtad.

María Pía responde sobre su relación con Magaly Medina

Por su parte, María Pía Copello habló sobre su relación con Magaly Medina en el pódcast 'Tampoco tampodcast'. Allí recordó que al inicio tenía reservas por su reputación: “Magaly es Magaly”, dijo, refiriéndose al temor que le generaban las advertencias de otras personas. Sin embargo, gracias a Rodrigo González, quien las presentó, la relación entre ambas se fortaleció con el tiempo.

Copello compartió que, a pesar de los prejuicios iniciales, descubrió un lado más afectuoso de Magaly Medina: “Magaly es muy querendona, cariñosa. Con ella no hablamos de farándula”. Además, dejó en claro que no espera ningún tipo de inmunidad frente a las cámaras: “Ella tiene que hacer su chamba y eso es”. Con esto, la conductora demuestra que su amistad no está condicionada a recibir un trato especial, sino a aceptar con madurez el rol público de su amiga.