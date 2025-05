Pamela López y su actual pareja, el cantante Paul Michael, fueron blanco de una de las entrevistas más directas del año. Magaly Medina no se guardó nada y los enfrentó en vivo con preguntas y comentarios que incomodaron tanto al público como a los propios protagonistas.

Durante su aparición en 'Magaly TV, la firme', la conductora lanzó críticas sin anestesia sobre la vida sentimental y profesional de la influencer, cuestionando su decisión de iniciar una relación con alguien que, según ella, no suma en su vida.

Magaly Medina critica sin filtros a Pamela López

Desde el primer minuto, Magaly Medina fue directa. Aludiendo al pasado de Pamela con Christian Cueva y sus problemas con sus hijos, lanzó una frase demoledora: “¿Por qué pierdes tu tiempo con chibolos que no hacen nada por la vida? Ya tuviste a un hombre que trabajaba, que tenía una carrera, y que ahora ese hombre no te pasa ni un real, pero ahora sales con un chico que no tiene oficio ni beneficio”. Pamela López intentó defenderse asegurando que Paul Michael sí aporta a su vida, aunque no de forma económica.

La conductora insistió: “Hay millones de peruanos con historias de vida realmente desgarradoras y han salido adelante, pero tú estás tan necesitada de cariño, de palabras bonitas, que no importa quién esté a tu lado?”. Pamela López mantuvo la compostura y replicó: “No es una persona que atente contra la vida de nadie”. Pero la tensión aumentó cuando Magaly empezó a cuestionar también a Paul directamente.

Magaly Medina no deja pasar el incómodo momento de Pamela López y Paul Michael

Paul Michael fue interpelado en vivo sobre la pensión de su hija, tema que ya había sido expuesto anteriormente en el programa. “¿Tú le pasas la pensión a tu hija?”, preguntó Magaly. “Sí, yo le paso”, respondió él, con un gesto incómodo. Pero Magaly Medina no soltó el tema y dice de todo a Pamela López y a su pareja: “A él lo vemos haciendo nada, solo acompañándote a todos lados. Tú dices que ahora es encargado de marketing de la discoteca. ¿Él qué es a tu lado, tu adorno, tu chambelán?”

Pamela López respondió con firmeza ante las insistentes críticas de Magaly, dejando en claro que su vínculo con Paul Michael no depende de una necesidad emocional ni económica. “Es un trabajador más. Él no es indispensable en mi vida, ni yo en la suya, pero hoy por hoy estamos trabajando música y nos está yendo bien”, afirmó. Además, recalcó que ambos están construyendo una etapa profesional juntos, pero sin perder su independencia individual. Con esta declaración, la expareja de Christian Cueva intentó poner fin a las especulaciones y demostrar que su relación no se basa en dependencia, sino en colaboración.