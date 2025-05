La reconocida presentadora y creadora de contenido peruana, María Pía Copello, generó preocupación tras compartir con sus seguidores una reciente descompensación que sufrió mientras trabajaba en la producción de sus contenidos digitales. En su cuenta oficial de Instagram, la influencer detalló que lleva “mes y medio enferma” y confesó que fue una mala práctica con vitaminas la que desencadenó el episodio.

María Pía Copello, conocida por su amplia trayectoria en la televisión peruana y su influencia en redes sociales, explicó que la descompensación ocurrió en pleno día de grabaciones. A pesar del susto, pudo comunicarse rápidamente con su médico, quien le brindó atención oportuna.

María Pía Copello preocupa al mostrar descompensación

La exconductora infantil María Pía Copello se mostró abierta y sincera respecto a su estado de salud, algo que no siempre es común en figuras públicas. En su publicación, relató cómo sufrió un episodio de descompensación mientras realizaba sus actividades con el equipo de producción. Según detalló, la causa principal fue la ingesta de vitaminas en ayunas, algo que su especialista desconocía y que resultó contraproducente.

“No soy invencible, me descompensé porque me puse vitaminas sin comer y eso no es recomendable”, confesó María Pía Copello en un tono relajado pero claro. “Hierba mala nunca muere. Para que vean que soy invencible jajajaja. Fuera de bromas, luego de esa descompensación hablé con mi doctor y ya estoy operativa nuevamente”, acotó la conductora de 'Mande quien mande'.

La presentadora señaló que tras el incidente, mantuvo comunicación directa con su médico, quien la atendió de emergencia y le indicó reposo y precaución para evitar complicaciones mayores. Aunque no detalló un diagnóstico específico, confirmó que actualmente se encuentra estable y retomando sus labores con normalidad.