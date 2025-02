Pamela López dejó en claro su postura ante la reciente sugerencia de que podría compartir escenario con Pamela Franco en un evento. La aún esposa de Christian Cueva fue tajante en su respuesta y descartó rotundamente esa posibilidad, asegurando que, aunque necesita el dinero, no permitiría que su imagen ni la de su familia se vean afectadas por esta situación.

En declaraciones para el programa 'América hoy', López explicó que prioriza su estabilidad emocional y la de sus hijos, por lo que no considera viable trabajar junto a quien calificó como la “amante” de su esposo. La animadora de eventos enfatizó que su vida no se reduce al escándalo de infidelidad en el que se vio envuelta y que no está dispuesta a generar más controversia.

Pamela López descarta trabajar con Pamela Franco

Durante la entrevista, Pamela López reiteró que, por respeto a sus hijos, ni siquiera podría considerar la idea de compartir escenario con Pamela Franco. "Hay niveles, por respeto a mis hijos, no podría ni siquiera evaluarlo, no hay forma", declaró con firmeza.

Además, la trujillana enfatizó que su trabajo en la animación de eventos es una faceta que está desarrollando con esfuerzo, pero que no sacrificará su tranquilidad por una oferta laboral. "Aunque necesito el trabajo y el dinero, no puedo ignorar el hecho de que se trata de la amante de él (Christian Cueva)", expresó.

La aún esposa de Christian Cueva también dejó claro que su valor como persona no está condicionado por una oportunidad laboral y que no permitirá que su imagen sea utilizada para generar polémica. "Soy más que esta situación y mi trabajo, mi valor como persona no puede ser reducido a una sola oportunidad de compartir escenario con quien, de momento, no deseo", sentenció.

¿Pamela Franco compartiría escenario con Pamela López?

Por su parte, Pamela Franco fue abordada por la prensa tras una de sus presentaciones y no descartó la posibilidad de trabajar con Pamela López, siempre que haya una retribución económica significativa. "Yo trabajo, hermano, pero si pueden pagar que paguen. No sé, 10, 20 veces más. Mentira, nunca hay que hablar del trabajo de los demás", comentó entre risas.