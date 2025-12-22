Cielo Fernández, la joven cantante de Corazón Serrano, fue captada besándose con el vocalista principal de La Única Tropical, aunque inicialmente ambos negaron tener un romance. La original 'Chica rap' fue vista en el detrás de cámaras de la nueva canción de la agrupación piurana. En el video difundido en redes sociales, se observa a Axel Medina aprovechar el descanso de las grabaciones para abrazar e intercambiar un beso en la boca con la joven de 19 años.

Aunque era de conocimiento que Cielo Fernández estuvo presente en la grabación del nuevo videoclip de La Única Tropical, en el que Axel Medina interpretó el tema 'Enamorado', se desconocía el acercamiento romántico que protagonizaron los jóvenes cantantes de cumbia. En ese entonces, fue la propia interprete de 'Te vas y no volverás' quien compartió un breve video de las grabaciones.

Cielo Fernández y Axel Medina son captados besándose

Luego de los rumores que generaron controversia en el mundo de la cumbia, Cielo Fernández y Axel Medina sorprendieron al ser captados besándose en el detrás de cámaras del nuevo videoclip de La Única Tropical. Sin embargo, esta no es la primera vez que los jóvenes cantantes son vistos juntos. Meses atrás, Cielo y Axel fueron retratados juntos en una fiesta privada de la orquesta piurana, celebrada en Sechura.

La notoria cercanía entre ambos ha dado paso a especulaciones de un romance, mismas que se incrementaron luego de que la exesposa de Axel Medina señalara públicamente a Cielo Fernández como la presunta responsable de que su relación llegara a su fin a inicios de 2025, con su hijo a pocos meses de nacido.

Axel Medina confiesa cómo nació a Cielo Fernández de Corazón Serrano

Axel Medina, vocalista de La Única Tropical, contó en 'El reventonazo de La Chola Chabuca' que el primer acercamiento con Cielo Fernández se dio tras poner fin a su relación con la madre de su hijo. Además, aclaró que conoció a la cantante de Corazón Serrano en un evento en Chiclayo, cuando la joven aún era parte de la delantera de Son del Duke. Desde ese momento, ambos empezaron a comunicarse con más frecuencia.

“Salimos buen tiempo, estuvimos saliendo y hasta hoy mantenemos comunicación”, comentó el cantante de 24 años, para luego agregar: “nadie se metió en la relación de nadie”. Finalmente, Medina fue enfático al señalar que actualmente solo existe una amistad entre ambos. “Ya no nos hemos visto, exacto”, finalizó.