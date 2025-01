Pamela López está nuevamente en el centro de la controversia tras un fuerte altercado con los padres de Christian Cueva en el aeropuerto de Trujillo. La aún esposa del futbolista registró en video la discusión, donde su exsuegra, Maqui Bravo, la insultó y la acusó de "mala madre". Además, le reprochó supuestamente haber chantajeado a Cueva para casarse con ella.

Un día después del enfrentamiento, Maqui Bravo asistió al estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco para apoyar a su hijo durante su presentación en Cienciano. Sin embargo, no lo hizo sola. Pamela Franco, pareja actual de Christian Cueva, también estuvo presente, demostrando su cercanía con la familia del deportista al lucir su camiseta y apoyarlo con su familia desde el palco VIP.

La reacción de Pamela López al ver a Pamela Franco con la familia de Cueva

Durante un evento en el que fue invitada como madrina, Pamela López fue abordada por una reportera de 'Amor y fuego', quien le mostró en vivo el video donde su exsuegra aparecía junto a Pamela Franco. López, visiblemente sorprendida, no dudó en marcar distancia de los padres de Christian Cueva. "Ellos no son mi familia, lastimosamente las cosas sucedieron así. Yo no tendría más que opinar", expresó con firmeza la madre de los hijos del futbolista.

Por otro lado, el padre de Christian Cueva también lanzó declaraciones controversiales en el aeropuerto, sugiriendo que López lleva un estilo de vida acomodado, gracias al dinero del futbolista. La influencer respondió con ironía: "Entonces tengo que agradecerle públicamente, hay que ser agradecido en la vida", dejando claro su postura frente a los señalamientos.