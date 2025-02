La vida personal de Pamela Franco sigue siendo un tema de interés para el público, especialmente tras su relación con Christian Cueva. Recientemente, el futbolista confirmó que inició los trámites de divorcio con Pamela López, lo que ha generado diversas reacciones en el mundo del espectáculo. Sin embargo, cuando la cumbiambera fue abordada sobre este tema en una entrevista con el programa ‘Estás en todas’, optó por mantenerse en silencio y no emitir ninguna declaración al respecto.

Además del proceso de separación de Cueva y López, otro episodio que ha causado revuelo es el enfrentamiento entre la madre del futbolista, Maqui Bravo, y su aún esposa, ocurrido en el aeropuerto. Ante estas polémicas, la cantante de ‘Dile la verdad’ fue consultada sobre su postura, pero evitó pronunciarse y dejó claro que no desea involucrarse en conflictos ajenos.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre el divorcio de Christian Cueva y Pamela López?

Cuando fue consultada sobre la separación legal de Christian Cueva y Pamela López, Pamela Franco reaccionó con evasivas y prefirió no opinar al respecto. Durante la entrevista, hizo un gesto de silencio con la mano y negó con la cabeza cualquier intención de responder, dejando en claro que no haría comentarios sobre el proceso. "Ahí sí (gesto de silencio). (¿Prefieres no opinar nada?)", fue su breve respuesta, evitando cualquier tipo de polémica.

Pamela Franco opina sobre la pelea entre Pamela López y Maqui Bravo

Otro tema que generó controversia fue el altercado entre Maqui Bravo, madre de Christian Cueva, y Pamela López, ocurrido en el aeropuerto. Este enfrentamiento ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, y los reporteros no dudaron en preguntarle a Pamela Franco qué opinaba al respecto.

Sin embargo, al igual que con el tema del divorcio, la cumbiambera prefirió no involucrarse y dejó en claro que no es su problema. "Pero yo ahí qué voy a opinar, hermano. Yo no tengo nada que decir, no tengo nada que ver, hay dos personas involucradas y, por una parte de respeto, prefiero callarme", expresó la intérprete de manera tajante, dejando en evidencia su intención de no formar parte de la disputa familiar.