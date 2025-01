Pamela López volvió a captar la atención pública tras compartir una imagen junto a su madre en sus redes sociales. La publicación se produce en un contexto de gran polémica, ya que Christian Cueva la acusó recientemente de presuntas agresiones contra sus propios padres.

En una entrevista con Andrea Llosa, el jugador de Cienciano acusó a su aún esposa de agredir a sus padres, lo que ha generado revuelo en la opinión pública. Sin embargo, hasta el momento, Pamela López no ha dado declaraciones directas sobre las fuertes declaraciones del padre de sus hijos.

¿Cuál fue el mensaje que lanzó Pamela López junto a su madre?

A través de sus historias en Instagram, Pamela López compartió una fotografía en la que aparece abrazada de su madre y le dedicó un emotivo mensaje: “Por más damas y señoras como tú”. Este mensaje ha sido interpretado por muchos seguidores como una posible respuesta indirecta a la polémica generada por Christian Cueva, quien aseguró que su aún esposa tuvo episodios de agresión con sus padres.

Mensaje de Pamela López. Foto: Instagram

¿Qué dijo Christian Cueva sobre Pamela López?

En una reciente entrevista con Andrea Llosa, Christian Cueva sorprendió con sus declaraciones sobre su aún esposa, asegurando que ella misma le habría confesado haber agredido a su padre hasta el punto de casi causarle la pérdida de un ojo.

"Yo no tengo contacto con su familia, preferí hacerlo así porque en su momento, cuando yo pude juntar a su familia... que también ha tenido sus episodios. No soy quién para juzgar ni nada, pero de ella salían todas las cosas que me contaba, de las agresiones que tuvo con su padre, a su madre, yo no estoy afirmando nada... agresiones físicas", expresó el futbolista.

Asimismo, mencionó que Pamela López le contó en el pasado sobre un supuesto acto de violencia contra su progenitor. "De ella hacia su padre, que lo golpeó y casi pierde la vista. No estoy afirmando nada, estoy contando lo que ella me contó", agregó.