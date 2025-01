Ha pasado un año desde que Christian Cueva anunció el fin de su matrimonio con Pamela López, luego de los constantes problemas en su relación, pero nadie se imaginó que el futbolista confesaría que su expareja, en su momento, intentó una reconciliación.

En agosto de 2024, Pamela López presentó denuncias contra Christian Cueva, alegando violencia de género. Según sus declaraciones, llegó a sufrir agresiones tanto físicas como psicológicas a lo largo de su relación con el futbolista.

Pamela López habría intentado ‘salvar’ la relación

Este lunes 27 de enero se compartió la entrevista que brindó Christian Cueva al programa de Andrea Llosa, donde abordó detalles de su relación con Pamela López. De acuerdo con lo que señaló el futbolista, cuando regresó de España en 2024, tomó la decisión de terminar su matrimonio con la madre de sus hijos.

“Llegó un momento en que dije: ‘Creo que esto no es amor, nada está bien, creo que nos estamos mintiendo’. Yo regresé, pero ya no le contestaba el teléfono, aunque ella insistió llamándome por una semana”, mencionó ‘Aladino’.

Además, Christian Cueva destacó que, a pesar de haber compartido momentos familiares en ocasiones especiales, la relación de pareja se había deteriorado a causa de episodios de violencia que tuvieron.

¿Pamela López lo agredía?

Uno de esos episodios de supuesta agresión habría ocurrido cuando Pamela López buscó a Christian Cueva en la Videna, mientras él entrenaba con la selección peruana.

“De repente, ella quería que todo volviera a ser como antes. Esperaba un ramo de flores y un detalle, pero eso no pasó. Le dije que ya no iba más y me buscó en la Videna para pedirme que regresáramos”, sentenció en su entrevista.

Cabe señalar que Christian Cueva aseguró que había testigos presentes durante el incidente y, con el fin de prevenir mayores controversias, optó por retirarse del sitio: “Le dije: ‘Me tienes cansado, déjame tranquilo’. Yo también tenía mis cargas. Eso la hirió y fue ahí cuando intentó agredirme. Como la Videna es grande, me fui al otro lado del campo”.