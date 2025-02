La cantante de cumbia Pamela Franco fue consultada recientemente sobre la posibilidad de trabajar junto a Pamela López en un mismo evento. Para sorpresa de muchos, la exintegrante de Puro Sentimiento dejó abierta la posibilidad de compartir escenario con la aún esposa de Christian Cueva, pero dejó en claro que su participación dependería de una "fuerte suma de dinero".

En declaraciones para el programa 'América hoy', la artista fue abordada por reporteros del espacio de América Televisión, quienes le preguntaron si estaría dispuesta a coincidir con López en un espectáculo. Su respuesta, aunque con un tono humorístico, no pasó desapercibida y generó diversas reacciones en el mundo del espectáculo.

Pamela Franco trabajaría con Pamela López

Luego de su última presentación en vivo, Pamela Franco fue interceptada por la prensa para conocer su opinión sobre una posible colaboración con Pamela López, quien recientemente ha ganado notoriedad en el ámbito del entretenimiento. Ante la consulta, la cumbiambera no descartó la posibilidad, pero enfatizó que su participación solo sería viable si los empresarios ofrecen un pago considerablemente mayor al habitual.

"Yo trabajo, hermano, pero si pueden pagar que paguen. No sé, 10, 20 veces más. Mentira, nunca hay que hablar del trabajo de los demás", expresó entre risas Pamela Franco, dejando entrever que, aunque la idea no le es del todo ajena, su decisión dependería de una retribución económica significativa.

¿Qué respondió Pamela López?

El equipo de 'América hoy' también se comunicó con Pamela López luego de las sorpresivas declaraciones de Pamela Franco. La respuesta de la aún esposa de Christian Cueva fue clara y contundente y, de plano, descartó compartir escenario con la ahora pareja del futbolista de Cienciano.

"Repito, hay niveles. Por respeto a mis hijos no podría ni siquiera evaluarlo. ¡No hay forma!", indicó López, quien luego profundizó en su respuesta y tildó de "amante" a la cumbiambera.

"Aunque necesito el trabajo y el dinero, no puedo ignorar el hecho de que se trata de la amante de él (Christian Cueva). Mi prioridad es proteger mi corazón y el de mis hijos y no permitir que esta situación cause más controversia. Mis hijos ya están muy afectados", acotó la animadora de eventos.