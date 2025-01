Las nanas que cuidan a los hijos de Pamela López y Christian Cueva parecen estar del lado del futbolista en medio de la polémica que surgió tras su entrevista con Andrea Llosa. El programa ‘Amor y Fuego’ sacó a la luz un extenso audio de casi 10 minutos, en el que se escucha a la trabajadora del hogar, Juanita, conversar con el padre de Cueva, quien afirma que no "aguantan" a una mujer que se sospecha sería López.

Además, reveló que la trujillana lloró desconsoladamente al ver el ampay que ‘Magaly TV: La Firme’ le hizo al futbolista y a su novia Pamela Franco en una sanguchería. Según la niñera, la todavía esposa del deportista, en un acto de venganza, filtró el audio en el que se escucha a Christian Cueva mandarla a "vender marcianos", lo que desató una gran polémica en redes sociales y generó fuertes críticas hacia el jugador de Cienciano.

¿Qué dijo la nana sobre Pamela López tras ver el ampay de Cueva y Franco?

En el audio que el programa de Willax ‘Amor y Fuego’ reveló, se escucha a Juanita comentar sobre la reacción de Pamela López tras ver en TV el ampay de su aún esposo y padre de sus hijos, Christian Cueva, con Pamela Franco. "Ha llorado y ha pataleado, y por eso ha mandado los audios. Ha llorado y yo le dije: si tú lloras y lo quieres a él, entonces ¿para qué demonios has ido, andas con uno y luego te vas por ahí a hablar mal de él?", le dice la trabajadora del hogar al inicio.

"Al contrario, deberías sentarte como una verdadera mujer, estar con tus hijos y trabajar. Tal vez así el hombre regresaba porque te veía bien", aseguró Juanita, quien cuidó a Pamela López desde que era una niña.

Nana de Pamela López no la soportaría

En otro extracto del audio revelado por ‘Amor y Fuego’, la niñera Juanita no se guarda nada y lanzó duras críticas contra, presuntamente, Pamela López. En la conversación con el padre de Christian Cueva, se le escucha expresar su frustración y afirmar que no puede seguir aguantando a una mujer de quien no menciona el nombre. “Nosotras queremos que el jefe, por favor, nos mande la citación para nosotras ir a declarar e irnos a trabajar a otro sitio porque ya no la aguantamos", se oye decir a Juanita, quien se refiere a Cueva como "jefe", mientras comenta sobre el proceso judicial que Cueva lleva con López.

Pero las revelaciones no terminan ahí. En otro momento del audio, Juanita insinúa que esa mujer no está en condiciones de cuidar a los niños.

"Yo amo a mis niños, los quiero mucho, pero le digo (aparentemente a Erika, la otra niñera), ‘hay que aguantar un poquito más hasta que el jefe gane, hay que aguantar, ¿esas criaturas en manos de quién van a quedar? Esperemos, ella se agarraría a la borrachera, a tomar’," concluyó, desatando aún más controversia sobre la situación.