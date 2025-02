Pamela Franco confiesa cómo se lleva con la madre de Christian Cueva y opina sobre la pelea con Pamela López: "Que haya respeto"

El reciente altercado entre la madre de Christian Cueva y Pamela López en un aeropuerto generó gran revuelo en la farándula peruana. Las imágenes del enfrentamiento fueron ampliamente comentadas en redes sociales y medios de comunicación. En medio de esta controversia, Pamela Franco, quien es la actual pareja de 'Aladino', fue abordada por las cámaras de 'Estás en todas' para conocer su opinión sobre el tema.

Durante su presentación en Iquitos, la expareja de Christian Domínguez fue consultada sobre su relación con la familia de Cueva, así como su postura respecto al enfrentamiento entre su Maqui Bravo y Pamela López. Sin embargo, la cantante prefirió mantenerse al margen, asegurando que no tiene nada que opinar sobre un tema en el que no está involucrada.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre la pelea entre Maqui Bravo y Pamela López?

Al ser interrogada sobre el enfrentamiento entre Pamela López y la madre de Christian Cueva, Pamela Franco dejó en claro que prefiere no dar declaraciones, ya que no considera que sea un tema en el que deba intervenir. "Yo ahí qué voy a opinar, hermano. Yo no tengo nada que decir, no tengo nada que ver, hay dos personas involucradas y creo que, por respeto, prefiero callarme", manifestó la artista en entrevista con 'Estás en todas'.

¿Cómo es la relación de Pamela Franco con la madre de Christian Cueva?

Uno de los temas que también llamó la atención fue la relación de Pamela Franco con la madre de Christian Cueva, ya que se especula que podría haber cercanía entre ambas debido al ser captadas pasando tiempo juntas. Sin embargo, la cantante evitó dar mayores detalles y aseguró que lo más importante es que exista respeto entre las personas.

"Eso también es un poco difícil andar divulgando dada la situación. Creo que lo importante es que haya respeto entre las personas", expresó la intérprete, sin confirmar ni negar si mantiene una relación agradable con la familia del futbolista.