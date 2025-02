La cantante de salsa Brunella Torpoco reveló los motivos detrás del sorpresivo cambio de protagonista en el videoclip de la versión salsa de 'Dile la verdad'. Inicialmente, Pamela López había sido convocada para participar en la producción audiovisual, pero, de manera inesperada, fue sustituida por Pamela Franco, lo que generó numerosas especulaciones por parte de los usuarios.

Durante una reciente entrevista con Jazmín Pinedo en 'Más espectáculos', Torpoco aclaró que el reemplazo de Pamela López no fue una decisión personal, sino que su equipo consideró que la participación de Pamela Franco era más conveniente en ese momento. La influencer había sido parte de otros videoclips de artistas como Marisol y Leslie Shaw, lo que hizo que su cancelación causara sorpresa.

¿Por qué Brunella Torpoco reemplazó a Pamela López en su videoclip?

Brunella Torpoco reconoció que Pamela López fue elegida en un primer momento para aparecer en el videoclip de 'Dile la verdad'. Sin embargo, a último momento, la producción decidió optar por Pamela Franco, quien ya había interpretado la versión cumbia de la canción.

"Efectivamente, primero iba a grabar 'Dile la verdad' y en el videoclip iba a salir Pamela López, pero hubo un cambio porque mi equipo dijo: 'Se presentó la oportunidad para que puedan cantar las dos (con Pamela Franco), y ya en otra ocasión grabaremos con Pamela López'. Y bueno se dio, ellos eligieron", explicó la salsera.

Asimismo, Torpoco aseguró que no mantiene una amistad cercana ni con Pamela López ni con Pamela Franco, por lo que no tiene ningún conflicto personal con ninguna de ellas. "Me imagino que sí (le ha molestado), pero no tengo una amistad de ninguna de las dos, no he conversado con ella, es un tema de trabajo. El día que me pueda cruzar a una de las dos, todo normal, yo saludo", confesó.

¿Qué había dicho Pamela López sobre el videoclip?

Hace unas semanas, Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, reveló que ya tenía todo su vestuario listo para el videoclip de Brunella Torpoco, pero en la madrugada recibió una llamada donde le informaron que su participación había sido cancelada sin mayor explicación. "Hubo una conversación, no sé si con ella o su manager. Tenía todo programado para ese video, pero no sucedió. En la madrugada le dijeron a mi manager que no iba y una semana después se grabó su video", comentó López.