HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Embajador de la Unión Europea: "La estabilidad jurídica en Perú ya no se puede dar por sentada"

Entrevista. Para la Unión Europea, el Perú mantiene potencial para proyectos de gran envergadura; sin embargo, su embajador Jonathan Hatwell señala que hay casos que han generado preocupaciones para los inversionistas. Además del agro y minería, ven auspiciosos seis sectores.

Embajador de la Unión Europea en Perú Jonathan Hatwell
Embajador de la Unión Europea en Perú Jonathan Hatwell | Foto: Marco Cotrina / URPI-LR

Pese a que la Unión Europea (UE) es uno de los principales inversores extranjeros en el país, su embajador Jonathan Hatwell advierte en entrevista con La República que la estabilidad jurídica en el Perú "ya no se puede dar por sentada" y que algunos casos recientes han generado preocupación entre empresas y gobiernos europeos. El diplomático destaca el dinamismo del agro, que ya supera a la minería en envíos hacia Europa. Señala que el país continúa siendo atractivo para megaproyectos como el nuevo aeropuerto Jorge Chávez y el Terminal Norte del Callao. Frente al avance de la criminalidad, afirma que la UE negocia un acuerdo entre Europol y la Policía Nacional para fortalecer los operativos, pero basados en inteligencia.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Perú ha exportado más de US$58.000 millones a la Unión Europea desde 2013, con un crecimiento fuerte en el sector agro. Han pasado más de 10 años de acuerdo comercial, ¿cuál es la evaluación que hace?

TE RECOMENDAMOS

Nueva York cambia de rumbo económico con Zohran Mamdani | #EcoNow Con Eduardo Recoba

Estamos muy contentos con la implementación del acuerdo. Consideramos que ha sido mutuamente beneficioso. El crecimiento del Perú desde 2013 se debe a los esfuerzos de los propios peruanos, empresarios y agricultores, pero también pensamos que la apertura del mercado europeo, que es muy importante y exigente, ha contribuido al crecimiento y a la competitividad de la economía peruana, en particular del sector agroexportador.

PUEDES VER: La paradoja de Lima: la región ‘más rica’ del Perú se hunde en bienestar

lr.pe

Más allá de la agroindustria, ¿qué otros sectores de alto valor ve el mercado europeo con mayor potencial?

El crecimiento más importante desde el inicio del acuerdo ha sido el agroexportador, que incluso ya supera al sector minero en envíos a la Unión Europea. Ambos dominan, y aún hay muchísimo potencial en agro. También vemos potencial en manufactura, artesanía, moda, joyería y turismo. En servicios, el Perú está creciendo mucho en actividades para los viajeros.

La Unión Europea es uno de los principales inversores extranjeros en Perú, con un stock que supera los 14,9 mil millones de euros ¿Qué debe ocurrir para aumentar los flujos de inversión?

Lo más importante es que el marco jurídico siga siendo estable y confiable para los inversionistas. Observamos eso de cerca. En este contexto, el proceso de adhesión del Perú a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) es fundamental, porque uno de los compromisos que hay que asumir es la estabilidad jurídica. Ese es el factor más importante.

PUEDES VER: Aeropuerto Jorge Chávez: LAP retrasa apertura de pista principal hasta el 20 de diciembre, más de 350 vuelos serían afectados

lr.pe

¿Hoy el marco jurídico peruano es débil?

El panorama es complejo. No quiero pronunciarme sobre casos individuales, pero sí han habido casos que han generado preocupaciones por parte de gobiernos y empresas. Sobre eso hay que poner esfuerzos y conseguir mejoras. En general, bajo la Constitución, el marco jurídico es bueno, pero no se puede dar por sentado. Hay que seguir prestando atención para que no se deteriore.

Embajador de la Unión Europea Jonathan Hatwell. Foto: Marco Cotrina

Embajador de la Unión Europea Jonathan Hatwell. Foto: Marco Cotrina

Megaproyectos que mantienen atractivo al país

¿Se prevé un crecimiento de proyectos de gran envergadura en el corto o mediano plazo?

Para los inversores extranjeros, el Perú sigue siendo atractivo por su fuerte potencial de crecimiento. Por ejemplo, tenemos inversiones súper importantes en transporte y logística como el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, con inversión mayoritaria (80%) de Lima Airport Partners junto con la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. Y otro es el Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao, de APM Terminals que tiene una inversión de enorme envergadura. Ambos (proyectos) muestran que el Perú continúa siendo atractivo para la inversión europea.

Se generó una controversia por el cobro de la Tarifa Unificada de Transferencia (TUUA) del aeropuerto Jorge Chávez, ¿cuál es la posición de la UE?

No comentaré detalles ni posturas que han tomado las partes. Solo mencionaría que la estabilidad jurídica es importante para que el país siga atrayendo inversiones que potenciam al país. Los convenios asumidos deben cumplirse para mantener atractivo al país y no poner en duda la confianza de los inversionistas.

UE impulsa acuerdo Europol–PNP para operativos basados en inteligencia

El avance de la criminalidad preocupa. ¿Qué apoyo concreto brinda la UE al Perú?

Como en muchos países del mundo, la seguridad ciudadana está llamando mucho la atención. Desde la UE estamos apoyando a toda la cadena penal para compartir buenas prácticas entre pares y el fortalecimiento institucional, así como la articulación entre Policía, Fiscalía, Poder Judicial y ministerios. Un modelo que promovemos es el de equipos multidisciplinarios especializados para llevar a cabo investigaciones, donde Policía y Fiscalía trabajan de la mano. Ya se aplica en crímenes medioambientales y homicidios de líderes indígenas con resultados iniciales positivos.

Estamos hablando con el gobierno sobre la posibilidad de tener un acuerdo entre Europol, que es la agencia que coordina las investigaciones policiales en la Unión Europea, y la Policía Nacional de Perú para intercambiar datos personales y no personales. Consideramos que si se lograra firmar ese acuerdo sería un apoyo importante para que en Perú se pueden llevar a cabo operativos de la Policía basados en inteligencia.

¿Ha sido buena la recepción de este gobierno interino?

Sí, no puedo hablar en nombre del gobierno peruano porque siempre hay una negociación en ambas partes, pero estamos en discusiones activas. Desde la Unión Europea lo consideramos un apoyo concreto que podría ayudar al gobierno a conseguir sus metas. 

Gobierno de José Jerí oficializó extensión del estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días. Desde la Unión Europea, buscan acuerdo para operativos basados en inteligencia.

Gobierno de José Jerí oficializó extensión del estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días. Desde la Unión Europea, buscan acuerdo para operativos basados en inteligencia.

¿Han recibido reportes de empresas europeas que retrasen inversiones por la inseguridad?

No tengo a la mano información específica sobre ese punto.

Este es el octavo año apoyando al Perú en economía circular. ¿Qué avances concretos se han dado?

Desde 2018 avanzamos juntos hacia la circularidad porque estamos convencidos de que es el futuro. No se puede seguir con el modelo lineal de economía, de extraer, transformar y desechar residuos. Considerando el impacto en el planeta, nuestros esfuerzos no pueden ser suficientes sin trabajar de la mano con socios internacionales como el Perú. Hemos visto mucho interés y compromiso. Los avances a nivel de políticas públicas son la adopción de una Hoja de Ruta Nacional con metas al 2030. Para dar efecto, hay que enfocarla en Hojas de ruta sectoriales en manufactura, infraestructura y comercio interno, agricultura, pesquería, agua y saneamiento, y ahora turismo.

No se pueden lograr avances en economía circular si no hacemos esfuerzo conjunto de toda la sociedad. No puede funcionar sin el sector empresarial y sin la demanda de la ciudadanía por esos servicios y productos. También trabajamos en siete provincias para impulsar alianzas regionales.

La UE evalúa un periodo de gracia para implementar la reglamentación de antideforestación, ¿Cómo lo deben interpretar los productores peruanos?

Hace unos años, adoptamos el reglamento sobre cadenas de valor libres de deforestación, porque somos conscientes de que la lucha contra la deforestación es un compromiso internacional en el marco del cambio climático. Aunque en Europa no tenemos muchos bosques, sí somos grandes consumidores de productos cuyas cadenas de valor pueden incidir en la deforestación; por eso asumimos la responsabilidad de garantizar que lo que consumimos sea libre de deforestación.

En el Perú hemos visto mucho compromiso por parte del Midagri y de Devida, porque en muchas de las zonas involucradas se promueven cultivos alternativos como el café. Los productores también han avanzado en georreferenciación y en otros requisitos necesarios para cumplir con la norma.

La Unión Europea, siendo un mercado grande, próspero y exigente, demanda productos de alta calidad, y el café y el cacao peruanos son muy apreciados. Por eso, desde ambos lados, estamos trabajando para que se cumplan correctamente los requisitos del reglamento y para que el Perú pueda seguir exportando esos productos tan valorados.

¿Cómo han ajustado su estrategia comercial y de inversión frente a los aranceles de Estados Unidos?

No quiero comentar sobre lo que hacen los demás. Lo que puedo asegurar es que la UE sigue comprometida con sus obligaciones de libre comercio y en ser un socio confiable y predecible. Tenemos un tratado de libre comercio con el Perú y casi todas las importaciones peruanas están exoneradas de aranceles. Nosotros seguimos cumpliendo con eso. Estamos convencidos de que ese marco sigue siendo realmente beneficioso y es el camino que hay que seguir.

Notas relacionadas
UE apoya el acuerdo de la COP30, pero admite que esperaba 'más ambición' de las negociaciones

UE apoya el acuerdo de la COP30, pero admite que esperaba 'más ambición' de las negociaciones

LEER MÁS
Exdiputado del Parlamento Europeo es condenado a 10 años de cárcel por corrupción en beneficio de Rusia

Exdiputado del Parlamento Europeo es condenado a 10 años de cárcel por corrupción en beneficio de Rusia

LEER MÁS
Europa cambia sus reglas de ingreso para Perú y demás países: esto deben saber los viajeros que deseen ingresar al espacio Schengen

Europa cambia sus reglas de ingreso para Perú y demás países: esto deben saber los viajeros que deseen ingresar al espacio Schengen

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
SUNAT: más de 130 abogados postulan para un puesto que paga S/20.000 mensuales

SUNAT: más de 130 abogados postulan para un puesto que paga S/20.000 mensuales

LEER MÁS
Deudas prescriben a los 10 años según el Código Civil peruano, pero el proceso no es automático

Deudas prescriben a los 10 años según el Código Civil peruano, pero el proceso no es automático

LEER MÁS
ONP, bono de reconocimiento: exigen al Gobierno que cumpla con entregar el beneficio para peruanos

ONP, bono de reconocimiento: exigen al Gobierno que cumpla con entregar el beneficio para peruanos

LEER MÁS
Beneficiarios de EsSalud pueden afiliar a sus parejas al seguro social en 2025: el trámite varía si están casados o conviven

Beneficiarios de EsSalud pueden afiliar a sus parejas al seguro social en 2025: el trámite varía si están casados o conviven

LEER MÁS
Exoneración del impuesto predial a mayores de 60 años: requisitos y pasos fáciles para solicitar beneficio en tu municipalidad

Exoneración del impuesto predial a mayores de 60 años: requisitos y pasos fáciles para solicitar beneficio en tu municipalidad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Economía

CTS 2025: ¿puedo pasar mi saldo contable a saldo disponible? Conoce AQUÍ si puedes retirar tu dinero una vez que recibas el depósito

Contraloría informa que se entregaron adelantos irregulares por S/92 millones para el estadio de Ayacucho, que solo tiene 18% de avance

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025