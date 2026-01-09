HOYSuscripcion LR Focus

Atacan a bus de 'La 50' con explosivos en plena vía pública en San Juan de Lurigancho

De acuerdo a reportes, el ataque ocurrió en el cruce de la av. 13 de enero con av. Tusilagos. Unidad de transporte quedó varada en la pista. 

Bus de 'La 50' sufre atentado en San Juan de Lurigancho. Foto: La República
Bus de 'La 50' sufre atentado en San Juan de Lurigancho. Foto: La República

Durante la noche del viernes 9 de enero, un bus de la línea de transporte conocida como 'La 50' fue atacado con explosivos en el distrito de San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió en el cruce de la av. 13 de enero con av. Tusilagos, a la espalda del parque zonal Wiracocha.

Según videos reportados por testigos, la unidad quedó varada en plena pista con las lunas reventadas por el impacto de los explosivos. Agentes de la Policía Nacional se encuentran en el lugar realizando las diligencias.

Bus de 'La 50' atacado con explosivos. Foto: La República

Noticia en desarrollo...

