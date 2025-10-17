La Unión Europea ha actualizado los requisitos para los ciudadanos que provienen de países no pertenecientes a la UE. | Foto: composición LR/El Popular/ETIAS

La Unión Europea anunció nuevas medidas para las personas extranjeras que deseen ingresar al espacio Schengen. Esta iniciativa busca definir adecuadamente un conjunto de disposiciones orientadas a mejorar la gestión de las fronteras exteriores de los Estados miembros. Además, con la entrada en vigor del nuevo sistema digital de control fronterizo, el Sistema de Entradas y Salidas (SES), desde el 12 de octubre, se comenzará a registrar electrónicamente los datos de quienes ingresen a la UE para estancias de corta duración: 90 días dentro de un período de 180 días.

Ante el incremento masivo de la migración hacia el viejo continente, el monitoreo a las personas extranjeras será constante, con el objetivo de combatir la delincuencia transfronteriza y el terrorismo, así como de lograr una gestión más eficaz de las fronteras. Todo ello se llevará a cabo en el marco del más estricto respeto por los derechos fundamentales y la legislación europea en materia de protección de datos personales.

¿Cuáles son las medidas que se llevará a cabo en la Unión Europea para el ingreso de las personas extracomunitarias?

Para ingresar a la Unión Europea, ahora se exigen nuevas formalidades esenciales. Primero, el registro en el Sistema de Entradas y Salidas (EES) implica proporcionar datos biométricos (una foto y tus huellas) al cruzar la frontera. Segundo, en el futuro, los ciudadanos de países que no necesitan visa deberán tramitar una autorización de viaje ETIAS, solicitándola previamente por internet. Aparte de estas novedades, siguen vigentes los requisitos de siempre, como tener un pasaporte en regla, un seguro de viaje y comprobante de dónde te hospedarás.

Otro aspecto importante a considerar es la diferencia entre el permiso ETIAS y la autorización electrónica, ya que ambos términos suelen confundirse, aunque cumplen funciones distintas dentro del control migratorio europeo. Por ello, es fundamental comprender esta diferencia antes de viajar al viejo continente, dado que desconocer estos requisitos podría generar inconvenientes al momento de ingresar a los países del espacio Schengen.

Las diferencias del permiso ETIAS y la autorización electrónica

El permiso ETIAS es un sistema de autorización creado por la Unión Europea para ciudadanos de países exentos de visa, como el Perú, que deseen ingresar a la zona Schengen por un máximo de 90 días. Su trámite se realiza en línea y busca reforzar la seguridad fronteriza al verificar la información de los viajeros antes de su llegada.

En cambio, la autorización electrónica, que entrará en vigor a partir del 2026, es un término general que abarca sistemas similares aplicados por otros países, como el ESTA de Estados Unidos o la eTA de Canadá. Aunque ambos procesos son digitales y cumplen funciones parecidas, el ETIAS es exclusivo de Europa, mientras que las demás autorizaciones dependen de cada nación.

¿A quién está dirigido el nuevo control fronterizo del Sistema de Entradas y Salidas (SES)?

Este nuevo sistema está dirigido a las personas provenientes de países que no forman parte de la Unión Europea (UE), quienes deberán contar con el permiso ETIAS y la autorización electrónica. Su finalidad es monitorear las estancias de quienes ingresen como turistas, con el objetivo de evitar que excedan el tiempo máximo permitido en el territorio. Por ello, se controlará electrónicamente la entrada, la salida, la denegación de ingreso y la duración de la permanencia.

De esta manera, aquellos peruanos que deseen viajar a países pertenecientes o asociados a la Unión Europea (UE) deberán tramitar previamente los requisitos mencionados.

¿Qué datos personales serán registrados?

Fecha y hora de entrada y de salida

Lugar de entrada y de salida

Apellido(s) y nombre(s) del nacional

Número de pasaporte del nacional

Fotografía del nacional

Impresión dactilar del nacional

Registrará, asimismo, la eventual denegación de entrada para una estancia de corta duración.

¿Qué países europeos pertenecen al espacio Schengen?