Exportaciones agrícolas peruanas alcanzan cifra histórica: 3 millones de toneladas de 540 tipos de productos llegan a 115 destinos en el mundo, según Senasa
Según los registros del Senasa, la palta fue el producto agrícola más exportado del 2025, al concentrar el 23% del total de envíos, lo que representa más de 760.000 toneladas.
Perú logró un nuevo hito en el desarrollo de su sector agroexportador tras concretar el envío de 540 tipos de productos agrícolas a 115 destinos internacionales, según informó el Midagri a través del Senasa. Durante el 2025, los registros oficiales indican que las exportaciones agrícolas superaron los 3 millones de toneladas.
- Palta: 767.230 toneladas (23%)
- Uva: 555.524 toneladas (17%)
- Arándano: 343.537 toneladas (10%)
- Mandarina: 249.070 toneladas (8%)
- Mango: 206.815 toneladas (6%)
Los principales destinos de los productos agrícolas peruanos fueron Estados Unidos y los Países Bajos, naciones que concentraron la mayor parte del volumen exportado gracias a su alta demanda de frutas y hortalizas frescas. Además, España, China, Chile y México también figuraron entre los mercados más relevantes, consolidándose como destinos estratégicos que contribuyen a la expansión y diversificación del comercio exterior.
- Estados Unidos: 28% del total exportado
- Países Bajos: 19%
- España, China, Chile y México: En conjunto representaron el 24%
Perú refuerza su liderazgo agroexportador con control sanitario y apertura de nuevos mercados
El crecimiento del sector agroexportador se sostiene en el cumplimiento de estándares fitosanitarios internacionales. A través de un comunicado, la jefa del Senasa, Vilma Gutarra, señaló que este avance es resultado del trabajo articulado con productores y el sector privado, lo que ha permitido prevenir plagas de alto riesgo como la mosca de la fruta, el fusarium y la polilla de la papa.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno, destacó, en el mismo comunicado, que las agroexportaciones han crecido gracias al esfuerzo conjunto entre el Estado y el sector privado. Este año, se lograron 23 nuevos accesos fitosanitarios, lo que ha permitido ampliar los destinos comerciales y consolidar al Perú como líder global en la exportación de uva, arándano, palta, cítricos y mango.
Nuevos productos agrícolas ganan reconocimiento en el mercado internacional
Uno de los productos que viene ganando protagonismo en la oferta agroexportadora es la granadilla, fruto cultivado en Pasco, Junín, Huánuco y Áncash. Durante el año, se exportaron 418 toneladas, principalmente a Países Bajos, España, Alemania y Francia, lo que refleja su creciente aceptación en mercados especializados.
Por su parte, el aguaymanto, originario de regiones como Áncash y Cajamarca, alcanzó las 199 toneladas enviadas al exterior. Este fruto andino llegó a destinos como Alemania, Canadá, Rusia, Dubái y Hong Kong, consolidando su presencia en ocho mercados internacionales.