Perú alcanzó un nuevo hito al concretar la exportación de 540 productos agrícolas a 115 destinos internacionales | Foto: Andina/ Composición LR

Perú logró un nuevo hito en el desarrollo de su sector agroexportador tras concretar el envío de 540 tipos de productos agrícolas a 115 destinos internacionales, según informó el Midagri a través del Senasa. Durante el 2025, los registros oficiales indican que las exportaciones agrícolas superaron los 3 millones de toneladas.

Palta : 767.230 toneladas (23%)

: 767.230 toneladas (23%) Uva : 555.524 toneladas (17%)

: 555.524 toneladas (17%) Arándano : 343.537 toneladas (10%)

: 343.537 toneladas (10%) Mandarina : 249.070 toneladas (8%)

: 249.070 toneladas (8%) Mango: 206.815 toneladas (6%)

Los principales destinos de los productos agrícolas peruanos fueron Estados Unidos y los Países Bajos, naciones que concentraron la mayor parte del volumen exportado gracias a su alta demanda de frutas y hortalizas frescas. Además, España, China, Chile y México también figuraron entre los mercados más relevantes, consolidándose como destinos estratégicos que contribuyen a la expansión y diversificación del comercio exterior.

Estados Unidos : 28% del total exportado

: 28% del total exportado Países Bajos : 19%

: 19% España, China, Chile y México: En conjunto representaron el 24%

Perú refuerza su liderazgo agroexportador con control sanitario y apertura de nuevos mercados

El crecimiento del sector agroexportador se sostiene en el cumplimiento de estándares fitosanitarios internacionales. A través de un comunicado, la jefa del Senasa, Vilma Gutarra, señaló que este avance es resultado del trabajo articulado con productores y el sector privado, lo que ha permitido prevenir plagas de alto riesgo como la mosca de la fruta, el fusarium y la polilla de la papa.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno, destacó, en el mismo comunicado, que las agroexportaciones han crecido gracias al esfuerzo conjunto entre el Estado y el sector privado. Este año, se lograron 23 nuevos accesos fitosanitarios, lo que ha permitido ampliar los destinos comerciales y consolidar al Perú como líder global en la exportación de uva, arándano, palta, cítricos y mango.

Nuevos productos agrícolas ganan reconocimiento en el mercado internacional

Uno de los productos que viene ganando protagonismo en la oferta agroexportadora es la granadilla, fruto cultivado en Pasco, Junín, Huánuco y Áncash. Durante el año, se exportaron 418 toneladas, principalmente a Países Bajos, España, Alemania y Francia, lo que refleja su creciente aceptación en mercados especializados.

Por su parte, el aguaymanto, originario de regiones como Áncash y Cajamarca, alcanzó las 199 toneladas enviadas al exterior. Este fruto andino llegó a destinos como Alemania, Canadá, Rusia, Dubái y Hong Kong, consolidando su presencia en ocho mercados internacionales.