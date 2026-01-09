En medio de una de las más grandes crisis de inseguridad ciudadana que vive el país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no solo viene siendo atacada por el Gobierno y el Congreso, sino que ahora está siendo utilizada como una estrategia para ganar votos por diversos partidos políticos que participarán en las próximas elecciones del 12 de abril.

A través de una revisión de los planes de gobierno que fueron presentados por las 36 agrupaciones políticas habilitadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), La República ha podido detectar que cinco de ellas ofrecen reformas, referéndum y hasta el retiro de la Corte IDH; mientras que otras tres se comprometen a garantizar la adherencia del Perú en los fallos de este tribunal internacional.

En el primer grupo se encuentran Avanza País, Progresemos, Unidad Nacional, Perú Unido e Integridad Democrática que se presentan como opciones de derecha; en tanto en el segundo figuran Ahora Nación, Perú Primero y Venceremos que tienen una tendencia de izquierda. Las otras 28 agrupaciones políticas en carrera electoral evitaron pronunciarse en sus hojas de ruta y ofrecen otras propuestas para combatir la preocupante criminalidad.

A favor de la salida

Los más radicales son Avanza País y Progresemos, que llevan como candidatos presidenciales a José Williams y Paul Jaimes, respectivamente. En sus planes de gobierno, ambos partidos prometen que comenzarán el proceso de salida de nuestro país del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuyos órganos principales son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH. La finalidad, según estos partidos, es “recuperar la soberanía nacional” y restaurar la pena de muerte para los casos de sicariato, crimen organizado, violación de menores, terrorismo, entre otros delitos graves.

Según el partido del abogado Paul Jaimes, el sistema penal enfrenta limitaciones por la jurisdicción supranacional. “Como primer acto, presentaré la denuncia de retiro de la competencia de la Corte IDH que no da para más”, señala el candidato quien sustenta, de manera tendenciosa, que en el Perú no se pueden construir penales de máxima seguridad, ni implantar trabajos forzados ni exportar presos a cárceles como El Salvador porque la Corte IDH lo prohíbe.

El exmilitar José Williams, por su parte, como congresista ha mostrado su discrepancia ante algunos informes de la Corte IDH, a los que ha tildado de sesgados y de injerencistas de la soberanía nacional. Ahora su partido responde que se tomará la decisión de salir de ese órgano supranacional porque es prerrogativa presidencial y porque se necesitan sanciones severas. La pena de muerte vendrá después de modificaciones constitucionales.

Populista e irresponsable

En opinión del internacionalista Francisco Belaúnde, estas propuestas forman parte de una ofensiva ideológica contra todo lo que representa el multilateralismo. “Estos grupos consideran que los organismos, como la CIDH o la Corte IDH, han sido dominados por la izquierda y que atentan contra la soberanía de los países, lo cual es absurdo porque el Perú voluntariamente escogió ser parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, sostiene.

Para Julissa Mantilla, expresidenta de la CIDH, es irresponsable y populista que los partidos estén ofreciendo esas propuestas en los planes de gobierno. “Quienes plantean no tienen idea de lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y lo hacen solo para engañar y abusar de aquellas personas que pueden entender que mañana mismo nos saldremos del Sistema cuando eso no es cierto. Es un populismo y un abuso a la vez”, afirmó.

Mantilla explica que, desde que un Estado decide denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, debe pasar un año para que sea efectiva. Mientras tanto, la CIDH y la Corte IDH continúan teniendo competencia en los casos que llegan a su instancia.

“Me parece gravísimo que aquellos políticos, que son funcionarios públicos, culpen a la Corte IDH que, por su responsabilidad, no se pueda acabar con el sicariato ni sancionar a los criminales. Eso es falso, la Corte no tiene nada que ver. Más bien, deberían promover la derogatoria de las leyes pro crimen que ellos aprobaron”, expresa.

Advierte también que, así el Perú se retire de las competencias de la CIDH y la Corte IDH, la pena de muerte no podrá aplicarse porque nuestro país ha firmado libremente otros pactos internacionales.

“Un aspecto importante es que el Perú también es parte del Sistema Universal de las Naciones Unidas que prohíbe la pena de muerte. También lo es del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas que impide esa medida. Entonces, ¿qué hacemos? ¿También nos saldremos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas)?”, cuestiona la expresidenta de la CIDH, quien sugiere a los electores no dejarse engañar entre tantas propuestas de este tipo.

Piden revisión

Además de Avanza País y Progresemos, la alianza electoral Unidad Nacional, que tiene como candidato presidencial al legislador Roberto Chiabra, muestra una postura crítica en torno a la Corte IDH. “Consideramos que ese órgano jurisdiccional se ha politizado de manera desmesurada y, por tanto, sesgado en muchas de sus decisiones por consideraciones ideológicas o políticas de sus miembros”, señaló en su plan de gobierno.

Sin embargo, Unidad Nacional no plantea una salida, sino que promete que propiciará al interior de la OEA (Organización de Estados Americanos) el debate pertinente sobre la actuación de la Corte IDH y liderará las necesarias reformas que deben introducirse en tanto órgano jurisdiccional continental.

El Partido Integridad Democrática, cuyo candidato presidencial es Wolfgang Grozo, también va por esa línea al proponer la revisión constitucional de la adherencia al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En tanto, Perú Unido, que lleva como candidato presidencial a Charlie Carrasco, plantea que el retiro de la Convención Americana de Derechos Humanos, la pena de muerte y el cambio constitucional sean sometidos a referéndum para que el pueblo decida.

En contra de salida

Desde la berma de al frente, el partido Ahora Nación, cuyo candidato presidencial es Alfonso López Chau, se comprometió a garantizar el cumplimiento de las decisiones de la Corte IDH, para lo cual adoptará medidas necesarias para adecuar la institucionalidad y el marco jurídico nacional a las exigencias del sistema internacional de protección de los derechos humanos.

“Se creará un sistema y órganos jurisdiccionales competentes para ejecutar decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La meta es que el 100% de las sentencias de la Corte IDH sean cumplidas”, se lee en el plan de gobierno de Ahora Nación.

En el caso de la alianza electoral Venceremos, que tiene como candidato a Ronald Atencio, plantea impedir la salida de la Corte IDH y restaurar el compromiso del Perú con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En tanto, Perú Primero, cuyo candidato presidencial Mario Vizcarra se encuentra en problemas ante el JNE, ofrece que se reconfirmará de la membresía y participación del Perú en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en la Convención Americana de Derechos Humanos.

“Vamos a suprimir la iniciativa del Gobierno anterior (de Dina Boluarte) para evaluar el retiro del Perú de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se tiene que recuperar la credibilidad internacional del Perú mediante una política exterior democrática, respetuosa del derecho internacional y de los derechos humanos”, se lee en su plan de gobierno al 2031.

Ejecutivo y Congreso

Este tema también ha sido usado por el Ejecutivo y el Congreso. En agosto del año pasado, la entonces presidenta Dina Boluarte dio a conocer su postura de instalar una comisión multisectorial que evalúe la permanencia de nuestro país en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Meses previos a ese anuncio, el Ministerio de Justicia había realizado al menos 23 mesas de trabajo para restituir la pena de muerte contra abusadores de menores de edad.

Por ese entonces también en el Congreso se evaluaba poner en debate la aprobación por insistencia de una norma que crea una comisión de alto nivel para evaluar la continuidad del Perú en el referido Sistema.

Estas acciones se ejecutaron en medio de las discrepancias que el Ejecutivo y el Congreso tenían con la CIDH porque esta última había señalado, en uno de sus informes, que durante las protestas del 2022 y 2023 se habían registrado graves violaciones a de derechos humanos.

El actual presidente José Jerí no fue ajeno al tema. Cuando era presidente del Congreso, en setiembre del 2025, se mostró a favor del retiro de la Corte IDH. “Vamos a defender las leyes aprobadas ante los casos en los que no se estaría aplicando la norma que otorga amnistía a militares y policías que lucharon contra el terrorismo”, dijo.

De lograr la salida del Perú del Sistema Interamericano, Mantilla y Belaúnde coinciden que nuestro país estaría al nivel de Venezuela, Nicaragua y Cuba que son regímenes dictatoriales. “Se lucha contra el crimen organizado con inteligencia policial. No podemos salirnos de la Corte IDH porque afectaríamos a las víctimas”, responden preocupados.