Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes
Economía

Economía peruana creció 3,94% en septiembre impulsada por construcción y agricultura

Para 2026, las proyecciones de crecimiento del PBI se han actualizado al 3,2%, con factores como el octavo retiro de AFP y mejores precios de minerales, que refuerzan el optimismo económico en Perú.

| Andina

La economía peruana cerró septiembre de 2025 con un resultado sólido. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la producción nacional —equivalente al PBI mensual— creció 3,94% respecto al mismo mes del año anterior, impulsada principalmente por el dinamismo del sector construcción y el repunte del agro.

Este avance consolida un crecimiento acumulado de 3,33% entre enero y septiembre, mientras que en los últimos doce meses (octubre 2024 – septiembre 2025) la actividad productiva se expandió 3,70%.

PBI peruano impulsado por construcción y agricultura

El principal motor del mes fue el sector construcción, que registró un avance de 10,24%, sostenido por el incremento del consumo interno de cemento y la ejecución de obras públicas y privadas, especialmente en infraestructura vial, servicios básicos y edificaciones no residenciales.

También destacó el fuerte crecimiento del sector agropecuario (+12,10%), gracias a un desempeño excepcional del subsector agrícola (+18,44%), que reportó incrementos extraordinarios en productos como aceituna (+18.615%), algodón (+235%), palta (+112%) y trigo (+106%).

Otros sectores que contribuyeron al avance del PBI fueron comercio (+3,95%), minería e hidrocarburos (+2,09%), manufactura (+1,73%), transporte y almacenamiento (+2,88%), electricidad, gas y agua (+2,72%), servicios prestados a empresas (+3,98%) y alojamiento y restaurantes (+2,22%). La única actividad en terreno negativo fue telecomunicaciones, que cayó 0,12% por la menor demanda de servicios de telefonía.

Expectativas de crecimiento económico del Perú para 2026 mejoran

El resultado positivo de septiembre se produce en un contexto en el que diversos analistas y entidades económicas han empezado a mejorar sus expectativas para 2026.

El Área de Estudios Económicos del Banco de Crédito del Perú (BCP) elevó su proyección de crecimiento del PBI para el próximo año a 3,2%, desde su estimación previa de 3,1%.

Según el banco, dos factores impulsarán la actividad económica:

  • el impacto del octavo retiro de fondos AFP, que fortalecerá el consumo hacia finales de 2025 y durante el verano de 2026,
  • y un entorno de precios de minerales mejor al previsto, lo cual favorece sectores clave como minería, inversión y exportaciones.

En diálogo con La República, el gerente general de Credicorp Capital SAB, Daniel Guzmán, explicó que el repunte del consumo es real, pero resaltó que ya comienzan a observarse señales más estructurales: “Vemos más confianza empresarial después de mucho tiempo, una economía más estable y precios de los metales que siguen dando gasolina a la actividad”, afirmó.

El optimismo también se refleja en el ámbito empresarial. Según una encuesta de Ipsos realizada al cierre de CADE Ejecutivos 2025, los líderes corporativos del país estiman que el crecimiento del Perú en 2026 será de 3,2%, cifra mayor que la prevista el año anterior, aunque aún por debajo del potencial histórico.

Cabe recordar que entre 2003 y 2013 el país crecía en promedio 6% anual, con una inversión privada que avanzaba alrededor de 15% cada año.

El escenario internacional también acompaña. A finales de octubre, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) elevó su proyección de crecimiento para la región a 2,4% en 2025, y para el caso peruano estimó que la economía cerrará el año con una expansión de 3,2%, alineándose con las expectativas del sector privado nacional.

