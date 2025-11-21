HOYSuscripcion LR Focus

Exdiputado del Parlamento Europeo es condenado a 10 años de cárcel por corrupción en beneficio de Rusia

Nathan Gill, exeurodiputado británico, admitió haber recibido miles de libras en efectivo para hacer declaraciones prorrusas en el Parlamento Europeo y en medios de comunicación.

Gill fue detenido en 2021 en el aeropuerto de Mánchester cuando se dirigía a Rusia.
Gill fue detenido en 2021 en el aeropuerto de Mánchester cuando se dirigía a Rusia.

Nathan Gill, exdiputado del Parlamento Europeo por el partido británico UKIP, fue condenado en Londres a diez años y medio de prisión por corrupción por haber hecho campaña en beneficio de Rusia.

El condenado fue eurodiputado entre 2014 y 2020, primero por UKIP y luego por el Brexit Party. En ese periodo, Gill trabajó con Nigel Farage, que entonces era diputado en Bruselas, y que ahora dirige el partido Reform UK.

lr.pe

La condena de su excompañero de partido coloca en una situación embarazosa a Nigel Farage y a su grupo político, Reform UK, que lidera las encuestas de intención de voto en Reino Unido.

El político de 52 años fue posteriormente líder de Reform UK en Gales en 2021, pero ya no es miembro de este partido antiinmigración dirigido por Nigel Farage.

"Las acciones de Nathan Gill han erosionado la confianza del público en la democracia y representan una grave traición a los votantes", afirmó la jueza antes de anunciar la pena de diez años y medio de cárcel.

El exeurodiputado aceptó decenas de miles de libras en efectivo a cambio de hacer declaraciones prorrusas en el Parlamento Europeo y en medios de comunicación.

Los hechos tuvieron lugar en 2018 y 2019 y Gill admitió ocho de los cargos de corrupción que se le imputaban. "Presentó argumentos favorables a los intereses rusos sobre Ucrania", explicó la jueza.

"Su conducta comprometió de forma fundamental la integridad de un órgano legislativo supranacional", añadió.

Gill fue detenido el 13 de septiembre de 2021 en el aeropuerto de Mánchester cuando estaba a punto de viajar a Rusia.

Rusia acusa a Ucrania de "mendigar dinero" a la Unión Europea para financiar conflicto: "Lo harán por 2 o 3 años más"

Rusia acusa a Ucrania de “mendigar dinero” a la Unión Europea para financiar conflicto: “Lo harán por 2 o 3 años más”

UE acusa a Facebook, Instagram y TikTok de violar sus normas de contenido digital y se exponen a fuertes multas

UE acusa a Facebook, Instagram y TikTok de violar sus normas de contenido digital y se exponen a fuertes multas

Unión Europea denuncia que Rusia "juega con la guerra" y se arriesga a una escalada

Unión Europea denuncia que Rusia "juega con la guerra" y se arriesga a una escalada

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

Rusia amenaza a Ucrania con perder más territorios en la guerra si no negocian "ahora" tras filtrarse el plan de paz de EE.UU.

Rusia amenaza a Ucrania con perder más territorios en la guerra si no negocian "ahora" tras filtrarse el plan de paz de EE.UU.

China presenta su 'Dragón Oscuro', un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

