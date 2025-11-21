Exdiputado del Parlamento Europeo es condenado a 10 años de cárcel por corrupción en beneficio de Rusia

Gill fue detenido en 2021 en el aeropuerto de Mánchester cuando se dirigía a Rusia. | Foto: AFP

Nathan Gill, exdiputado del Parlamento Europeo por el partido británico UKIP, fue condenado en Londres a diez años y medio de prisión por corrupción por haber hecho campaña en beneficio de Rusia.

El condenado fue eurodiputado entre 2014 y 2020, primero por UKIP y luego por el Brexit Party. En ese periodo, Gill trabajó con Nigel Farage, que entonces era diputado en Bruselas, y que ahora dirige el partido Reform UK.

La condena de su excompañero de partido coloca en una situación embarazosa a Nigel Farage y a su grupo político, Reform UK, que lidera las encuestas de intención de voto en Reino Unido.

El político de 52 años fue posteriormente líder de Reform UK en Gales en 2021, pero ya no es miembro de este partido antiinmigración dirigido por Nigel Farage.

"Las acciones de Nathan Gill han erosionado la confianza del público en la democracia y representan una grave traición a los votantes", afirmó la jueza antes de anunciar la pena de diez años y medio de cárcel.

El exeurodiputado aceptó decenas de miles de libras en efectivo a cambio de hacer declaraciones prorrusas en el Parlamento Europeo y en medios de comunicación.

Los hechos tuvieron lugar en 2018 y 2019 y Gill admitió ocho de los cargos de corrupción que se le imputaban. "Presentó argumentos favorables a los intereses rusos sobre Ucrania", explicó la jueza.

"Su conducta comprometió de forma fundamental la integridad de un órgano legislativo supranacional", añadió.

Gill fue detenido el 13 de septiembre de 2021 en el aeropuerto de Mánchester cuando estaba a punto de viajar a Rusia.