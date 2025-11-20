HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?     
🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 20 de noviembre | LR+ Noticias

Economía

LAP retrasa apertura de pista principal del aeropuerto Jorge Chávez hasta el 20 de diciembre: más de 350 vuelos serían afectados

La pista principal del aeropuerto Jorge Chávez debía reabrir el 30 de noviembre. El gremio IATA advierte que el cambio de última hora provocará caos operativo en plena temporada alta

Aeropuerto Jorge Chávez. El anuncio tardío sorprendió a las aerolíneas que programan vuelos con meses de anticipación.
Aeropuerto Jorge Chávez. El anuncio tardío sorprendió a las aerolíneas que programan vuelos con meses de anticipación.

La pista principal del nuevo aeropuerto Jorge Chávez 16L-33R, cerrada desde hace más de 90 días por trabajos de mantenimiento, debía reabrir este 30 de noviembre, pero ahora el cierre se extenderá hasta el 20 de diciembre, en plena temporada de mayor movimiento turístico y comercial.

Este último ajuste ha encendido las alarmas en la industria aeronáutica. Según Peter Cerdá, vicepresidente regional de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) para las Américas, la situación no es más que "mala planificación, falta de comunicación y cero coordinación", que recae en la concesionaria.

"Mientras resolvemos un problema de aviación en Perú, surge otro. La pista estaba prevista para reabrir el 30 de noviembre y, solo 12 días antes, sabemos que el cierre se extenderá hasta el 20 de diciembre. Este cambio de última hora deja a las aerolíneas sin tiempo para adaptarse y a los pasajeros enfrentándose a grandes interrupciones durante una de las temporadas de viaje más concurridas", criticó.

Aeropuerto Jorge Chávez: hasta 350 vuelos se afectarían

IATA advierte que el retraso podría impactar más de 350 vuelos y afectar a miles de pasajeros que ya habían programado viajes por fiestas de fin de año.

Cerdá recordó que las aerolíneas operan bajo calendarios globales que se ajustan con meses de anticipación, por lo que una modificación tan cercana a la fecha es especialmente crítica.

Los viajeros merecen claridad. Las aerolíneas necesitan previsibilidad. Trabajemos juntos para mantener los planes de las fiestas en marcha, agregó.

Retraso en medio de la pugna por el cobro de la TUUA

El nuevo cronograma coincide con diciembre, uno de los meses de mayor congestión aeroportuaria del año, tanto para turismo interno como para conexiones internacionales. Operar casi un mes más con una sola pista puede generar mayores retrasos acumulados,reducción de frecuencias, reprogramaciones de itinerarios, saturación de operaciones en horas punta.

La asociación, que agrupa al 83% del tráfico aéreo mundial, pidió a las autoridades peruanas comunicación pública inmediata y transparente sobre el retraso, información clara para los viajeros a fin de evitar un colapso informativo, así como actualizaciones regulares del avance de las obras para evitar nuevos cambios de última hora.

El retraso coincide con semanas de tensión entre el concesionario Lima Airport Partners (LAP) y el gremio de aerolíneas por la pugna sobre el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia, es decir para pasajeros internacionales que hacen escala en Perú.

Su entrada en vigencia se suspendió hasta el 7 de diciembre, debido a una coordinación entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Organismo Supervisor de Infraestructura e Inversión en el Transporte (Ositran), el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Lima Airport y los gremios de aerolíneas.

La tarifa, fiijada de manera provisional por Ositran, es de US$12,67 para las conexiones internacionales, mientras que para escala nacional es de US$8,01.

