UE apoya el acuerdo de la COP30, pero admite que esperaba 'más ambición' de las negociaciones

Wopke Hoekstra aseguró que hubiese preferido que la COP30 terminase con "más ambición". | Foto: AFP

La Unión Europea (UE) hubiese preferido que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025 (COP30) terminase con "más ambición", pero apoyará el proyecto de acuerdo final.

"Nos hubiese gustado que hubiera mucho más, más ambición sobre todo", aseguró Wopke Hoekstra, comisario europeo para el Clima tras una noche de negociaciones en la conferencia de la ONU en Belém, Brasil.

"Pero vamos a apoyar lo que está sobre la mesa", agregó el político neerlandés de 50 años, quien se desempeña como Comisario europeo de Clima, Cero Emisiones y Crecimiento Limpio.

Por su parte, Monique Barbut, Ministro de Transición Ecológica y Desarrollo Sostenible de Francia, calificó de plano el proyecto de acuerdo final de la COP30; sin embargo, indicó que no se opondrán a él.

La presidencia brasileña de la COP30 presentó un último proyecto de acuerdo a los casi 200 países reunidos desde hace casi dos semanas en la ciudad amazónica de Belém.

El texto todavía debe ser aprobado por consenso durante una sesión de clausura el sábado.