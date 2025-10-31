Este año, Perú y Tailandia reiniciaron las negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio (TLC). Foto: composición LR/Andina/Wikipedia

Este año, Perú y Tailandia reiniciaron las negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio (TLC). Foto: composición LR/Andina/Wikipedia

En el marco de la Reunión Anual Ministerial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la ministra de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Teresa Mera, anunció que nuestro país y Tailandia se encuentran en la fase final para culminar la negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC)

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

“Conversé la ministra de Tailandia (Sra. Suphajee Suthumpun), país con que venimos negociando un acuerdo comercial. Tenemos previsto poder cerrar esta negociación este año. Los equipos técnicos han avanzado un 98% del cierre y existe voluntad de ambas partes para firmar el acuerdo durante el primer trimestre de 2026.”, explicó la titular de Mincetur a RPP Noticias, desde Corea del Sur.

TE RECOMENDAMOS KEIKO Y GALARRETA EN LA PLANCHA Y RENIEC COMETE EL ERROR DEL AÑO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Como se recuerda, las negociaciones para un TLC entre Perú y Tailandia habían avanzado en el 2014, pero situaciones de inestabilidad política en el país asiático impidieron que se concrete el acuerdo. Recién este año, se retomaron las conversaciones y en agosto último, se llevó a cabo una segunda ronda en Bangkok.

El nuevo tratado busca incorporar compromisos en comercio de bienes, cooperación en materia aduanera, propiedad intelectual y aspectos vinculados a medidas sanitarias para que los productos agrícolas de nuestro país tengan un marco legal que le permita facilitar su ingreso a Tailandia, entre otros.

Actualmente, el comercio entre ambas naciones se basa en el Protocolo Perú-Tailandia y los tres Protocolos Adicionales, que se encuentran vigentes desde el 31 de diciembre de 2011. El último de ellos se firmó el 21 de mayo de 2022, a fin de modificar disposiciones en materia de Reglas de Origen y entró en vigor desde el 15 de noviembre de 2023.

Perú avanza hacia acuerdos comerciales con Filipinas

La ministra de Comercio Exterior y Turismo informó también que sostuvo una reunión bilateral con el viceministro de Comercio de Filipinas, Allan B. Gepty, en la que ambos anunciaron la etapa final de la negociación del Memorándum de Entendimiento que establece una Comisión Conjunta Perú–Filipinas.

"Filipinas es un país que tiene más de 200 millones de habitantes y un mercado potencial para nuestras exportaciones. Me complace anunciar que la negociación con ellos ha concluido y que el acuerdo debería estar siendo firmado antes de fin de año para trabajar a nivel técnico cuales son los temas que van a ser materia de negociación", dijo Mera a la Agencia Andina.

Y es que, nuestro país busca reforzar su presencia en el Sudeste Asiático. Hace poco, Filipinas abrió su mercado a la palta Hass peruana tras un proceso técnico exhaustivo liderado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). El Plan de Trabajo acordado entre ambas naciones estableció los procedimientos y requisitos para garantizar la trazabilidad y sanidad de este producto a lo largo de la cadena exportadora.

Un dato a recalcar es que, entre enero y agosto, los envíos peruanos hacia Filipinas sumaron cerca de US$56 millones, lo que significa un aumento de casi el 99% frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras de Mincetur. En detalle, las exportaciones se concentran en minerales como estaño, cobre, productos industriales, quinua, papas preparadas, entre otros.

Finalmente, la titular de Mincetur resaltó otros encuentros sostenidos con Canadá, Singapur y Hong Kong, en los que se abordaron temas relacionados con la promoción de inversiones y la cooperación en economía digital.