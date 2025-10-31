HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Perú - Tailandia: Mincetur prevé cerrar este año la negociación del acuerdo comercial con el país asiático

Ministra Teresa Mera informó que los equipos técnicos de Perú y Tailandia lograron un avance del 98% para firmar un TLC. Además, se completó la negociación de un memorándum de entendimiento con Filipinas.

Este año, Perú y Tailandia reiniciaron las negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio (TLC). Foto: composición LR/Andina/Wikipedia
Este año, Perú y Tailandia reiniciaron las negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio (TLC). Foto: composición LR/Andina/Wikipedia

En el marco de la Reunión Anual Ministerial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la ministra de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Teresa Mera, anunció que nuestro país y Tailandia se encuentran en la fase final para culminar la negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC)

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“Conversé la ministra de Tailandia (Sra. Suphajee Suthumpun), país con que venimos negociando un acuerdo comercial. Tenemos previsto poder cerrar esta negociación este año. Los equipos técnicos han avanzado un 98% del cierre y existe voluntad de ambas partes para firmar el acuerdo durante el primer trimestre de 2026.”, explicó la titular de Mincetur a RPP Noticias, desde Corea del Sur.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO Y GALARRETA EN LA PLANCHA Y RENIEC COMETE EL ERROR DEL AÑO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Vínculos con Asia: ¿Cómo las nuevas alianzas fortalecen la proyección comercial del Perú?

lr.pe

Como se recuerda, las negociaciones para un TLC entre Perú y Tailandia habían avanzado en el 2014, pero situaciones de inestabilidad política en el país asiático impidieron que se concrete el acuerdo. Recién este año, se retomaron las conversaciones y en agosto último, se llevó a cabo una segunda ronda en Bangkok.

El nuevo tratado busca incorporar compromisos en comercio de bienes, cooperación en materia aduanera, propiedad intelectual y aspectos vinculados a medidas sanitarias para que los productos agrícolas de nuestro país tengan un marco legal que le permita facilitar su ingreso a Tailandia, entre otros.

Actualmente, el comercio entre ambas naciones se basa en el Protocolo Perú-Tailandia y los tres Protocolos Adicionales, que se encuentran vigentes desde el 31 de diciembre de 2011. El último de ellos se firmó el 21 de mayo de 2022, a fin de modificar disposiciones en materia de Reglas de Origen y entró en vigor desde el 15 de noviembre de 2023.

PUEDES VER: Fonavi: devolución a lista 22 será a fines de diciembre y cobrarán beneficiarios mayores de 65 años

lr.pe

Perú avanza hacia acuerdos comerciales con Filipinas

La ministra de Comercio Exterior y Turismo informó también que sostuvo una reunión bilateral con el viceministro de Comercio de Filipinas, Allan B. Gepty, en la que ambos anunciaron la etapa final de la negociación del Memorándum de Entendimiento que establece una Comisión Conjunta Perú–Filipinas.

"Filipinas es un país que tiene más de 200 millones de habitantes y un mercado potencial para nuestras exportaciones. Me complace anunciar que la negociación con ellos ha concluido y que el acuerdo debería estar siendo firmado antes de fin de año para trabajar a nivel técnico cuales son los temas que van a ser materia de negociación", dijo Mera a la Agencia Andina.

Y es que, nuestro país busca reforzar su presencia en el Sudeste Asiático. Hace poco, Filipinas abrió su mercado a la palta Hass peruana tras un proceso técnico exhaustivo liderado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). El Plan de Trabajo acordado entre ambas naciones estableció los procedimientos y requisitos para garantizar la trazabilidad y sanidad de este producto a lo largo de la cadena exportadora.

PUEDES VER: Dólar se “sincera” en octubre y podría mantener en niveles bajos hasta fin de año

lr.pe

Un dato a recalcar es que, entre enero y agosto, los envíos peruanos hacia Filipinas sumaron cerca de US$56 millones, lo que significa un aumento de casi el 99% frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras de Mincetur. En detalle, las exportaciones se concentran en minerales como estaño, cobre, productos industriales, quinua, papas preparadas, entre otros.

Finalmente, la titular de Mincetur resaltó otros encuentros sostenidos con Canadá, Singapur y Hong Kong, en los que se abordaron temas relacionados con la promoción de inversiones y la cooperación en economía digital.

Notas relacionadas
Vínculos con Asia: ¿Cómo las nuevas alianzas fortalecen la proyección comercial del Perú?

Vínculos con Asia: ¿Cómo las nuevas alianzas fortalecen la proyección comercial del Perú?

LEER MÁS
Perú e Indonesia sellan Acuerdo Comercial: el 56% de productos nacionales ingresarán con arancel cero

Perú e Indonesia sellan Acuerdo Comercial: el 56% de productos nacionales ingresarán con arancel cero

LEER MÁS
Perú firmará TLC con Indonesia: Desilú León recibe facultades para suscribir el acuerdo comercial

Perú firmará TLC con Indonesia: Desilú León recibe facultades para suscribir el acuerdo comercial

LEER MÁS
Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

LEER MÁS
SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

LEER MÁS
Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en noviembre? Consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes vía Banco de la Nación

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en noviembre? Consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Fonavi: devolución a lista 22 será a fines de diciembre y cobrarán beneficiarios mayores de 65 años

Fonavi: devolución a lista 22 será a fines de diciembre y cobrarán beneficiarios mayores de 65 años

LEER MÁS
SBS: siete nuevas entidades financieras y tres billeteras digitales preparan su ingreso a Perú, ¿a qué clientes apuntan?

SBS: siete nuevas entidades financieras y tres billeteras digitales preparan su ingreso a Perú, ¿a qué clientes apuntan?

LEER MÁS
¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

LEER MÁS
Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Extorsiones ponen en jaque al sistema microfinanciero de Perú: podrían cerrar 250 agencias y dejar sin crédito 500.000 emprendedores

Extorsiones ponen en jaque al sistema microfinanciero de Perú: podrían cerrar 250 agencias y dejar sin crédito 500.000 emprendedores

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima enfrentaría a Inter Miami de Lionel Messi en su presentación del 2026: "Ya se hizo el contacto"

Denuncian por presunta estafa al Miss Perú de Jessica Newton: reina de belleza Thalía Vera lanza acusación tras ganar como Miss Región La Libertad

SBS: siete nuevas entidades financieras y tres billeteras digitales calientan su ingreso a Perú, ¿a quiénes apuntan y en qué beneficia?

Economía

SBS: siete nuevas entidades financieras y tres billeteras digitales calientan su ingreso a Perú, ¿a quiénes apuntan y en qué beneficia?

Cronograma de pagos de noviembre 2025 vía Banco de la Nación: fechas para pensionistas y trabajadores públicos durante todo el mes

Retiro AFP 2025: solución para la solicitud denegada y cómo saber si te han rechazado el pago de las 4 UIT

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

"No me van a doblegar": Martín Vizcarra reacciona a la ratificación de su proceso penal por cobro de coimas

Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025