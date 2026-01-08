HOYSuscripcion LR Focus

Minem anuncia que ocho proyectos mineros se ejecutarán este año por US$ 7.619 millones en 4 regiones del Perú

El Ministerio de Energía y Minas de Perú confirmó que en 2026 se iniciarán ocho proyectos mineros con una inversión estimada de US$ 7.619 millones con la finalidad de fortalecer el sector.

La Minem anuncia que se llevará a cabo ocho proyectos mineros en el país.
La Minem anuncia que se llevará a cabo ocho proyectos mineros en el país. | Foto: composición LR/Rumbo Minero/ Instituto Peruano de Economía

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció que en 2026 se ejecutarán ocho proyectos mineros con el objetivo de consolidar la recuperación de la inversión en el sector y reforzar el rol de Perú como proveedor estratégico de minerales a nivel global. La información fue confirmada por el viceministro de la entidad, quien detalló los lineamientos y planes establecidos para impulsar el desarrollo minero en el país.

La Ampliación Huarón - Pasco es uno de los proyectos que se tiene pensado realizar en el 2026. Foto: Rumbo Minero

La Ampliación Huarón - Pasco es uno de los proyectos que se tiene pensado realizar en el 2026. Foto: Rumbo Minero

¿Cuáles son los ocho proyectos que se llevarán a cabo este 2026?

Los ocho proyectos mineros que se prevé ejecutar se distribuyen en cuatro regiones clave del país y representan una apuesta importante para el fortalecimiento de la actividad minera en el corto y mediano plazo. Entre ellas están:

  • Reposición Colquijirca - Pasco
  • Ampliación Huarón - Pasco
  • Reposición San Rafael - Puno
  • Corani - Puno
  • Zafranal - Arequipa
  • Optimización de Cerro Verde - Arequipa
  • Pampa de Pongo - Arequipa
  • Ampliación Huancapeti - Áncash

Asimismo, de acuerdo con las declaraciones del actual viceministro de Minas del Minem, Carlos Talavera Flores, se tiene previsto ejecutar estos ocho proyectos con una inversión estimada de US$ 7.619 millones, con la finalidad de generar impactos relevantes en la producción, el empleo, los encadenamientos productivos y la recaudación fiscal.

“Este año se tiene previsto el inicio de ejecución de ocho proyectos mineros, que representan una inversión aproximada de US$ 7,619 millones, lo que marca una nueva etapa de dinamismo para el sector, con impactos relevantes en producción, empleo, encadenamientos productivos y recaudación fiscal”, enfatizó Talavera.

El panorama de los ocho proyectos mineros en el Perú

Con respecto al panorama del Perú para la ejecución de proyectos mineros, el viceministro Talavera destacó que estas iniciativas ya han superado las etapas más críticas del ciclo de inversión y actualmente se encuentran en fases avanzadas de estudios de factibilidad e ingeniería de detalle, lo que refleja un escenario más favorable para su desarrollo: “Esto reduce los niveles de incertidumbre y permite proyectar con mayor claridad su entrada en ejecución”, remarcó.

Asimismo, subrayó que el Perú está plenamente preparado para concretar estos proyectos, ya que cuenta con condiciones excepcionales que le permiten mantener su liderazgo en la producción de minerales estratégicos, atraer nuevas inversiones y consolidarse como un protagonista clave e indispensable en la transición energética a nivel global.

“Para el Estado, este escenario implica el reto de acompañar técnicamente estos procesos, asegurar predictibilidad regulatoria y promover una ejecución responsable y sostenible”, sostuvo Talavera.

