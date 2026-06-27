Programación 16avos de final Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver partidos confirmados de la Copa del Mundo
Los 16avos de final en el Mundial 2026 nos trae grandes partidos. Sudáfrica y Canadá darán inicio a esta fase, mientras que Argentina continuará la defensa de su título ante Cabo Verde.
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El Mundial 2026 se pone cada vez más emocionante. Con la fase de grupos culminada, este domingo 28 de junio comienzan los 16avos de final en la competición. El inicio de esta fase se dará en el SoFi Sadium con el duelo entre Sudáfrica vs Canadá. El siguiente día, Brasil enfrentará a Japón, mientras Alemania hará lo propio ante Paraguay.
Continuando con los enfrentamientos de las selecciones sudamericanas en esta etapa, Ecuador se verá las caras ante México, uno de los anfitriones. Por otro lado, la actual campeona, Argentina, se medirá ante Cabo Verde y Colombia vs Ghana será el último encuentro de esta fase.
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Partidos del Mundial 2026: programación de los 16avos de final
Domingo 28 de junio
- Sudáfrica vs Canadá
- Hora: 2.00 p. m.
- Estadio: SoFi Stadium
Lunes 29 de junio
- Brasil vs Japón
- Hora: 12.00 p. m.
- Estadio: NRG Stadium
- Alemania vs Paraguay
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: Gillette Stadium
- Países Bajos vs Marruecos
- Hora: 8.00 p. m.
- Estadio: Monterrey
Martes 30 de junio
- Costa de Marfil vs Noruega
- Hora: 12.00 a. m.
- Estadio: AT&T Stadium
- Francia vs Suecia
- Hora: 4.00 p. m.
- Estadio: MetLife Stadium
- México vs Ecuador
- Hora: 8.00 p. m.
- Estadio: Azteca
Miércoles 1 de julio
- Inglaterra vs RD Congo
- Hora: 11.00 a. m.
- Estadio: Mercedes-Benz Stadium
- Bélgica vs Senegal
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: Lumen Field
- Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina
- Hora: 7.00 p. m.
- Estadio: Levi’s Stadium
Jueves 2 de julio
- España vs Austria
- Hora: 2.00 p. m.
- Estadio: SoFi Stadium
- Portugal vs Croacia
- Hora: 6.00 p. m.
- Estadio: BMO Field
- Suiza vs Argelia
- Hora: 10.00 p. m.
- Estadio: BC Place
Viernes 3 de julio
- Australia vs Egipto
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: AT&T Stadium
- Argentina vs Cabo Verde
- Hora: 5.00 p. m.
- Estadio: Hard Rock Stadiun
- Colombia vs Ghana
- Hora: 8.30 p. m.
- Estadio: Arrowhead Stadium
¿Dónde ver el Mundial 2026?
Todos los partidos del Mundial 2026 son transmitidos a través del canal DSports, señal que cuenta con los derechos de transmisión del torneo.