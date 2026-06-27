HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Programación 16avos de final Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver partidos confirmados de la Copa del Mundo

Los 16avos de final en el Mundial 2026 nos trae grandes partidos. Sudáfrica y Canadá darán inicio a esta fase, mientras que Argentina continuará la defensa de su título ante Cabo Verde.

Este domingo 28 de junio arrancan los 16avos de final en el Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
Este domingo 28 de junio arrancan los 16avos de final en el Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El Mundial 2026 se pone cada vez más emocionante. Con la fase de grupos culminada, este domingo 28 de junio comienzan los 16avos de final en la competición. El inicio de esta fase se dará en el SoFi Sadium con el duelo entre Sudáfrica vs Canadá. El siguiente día, Brasil enfrentará a Japón, mientras Alemania hará lo propio ante Paraguay.

Continuando con los enfrentamientos de las selecciones sudamericanas en esta etapa, Ecuador se verá las caras ante México, uno de los anfitriones. Por otro lado, la actual campeona, Argentina, se medirá ante Cabo Verde y Colombia vs Ghana será el último encuentro de esta fase.

PUEDES VER: Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde en el Mundial 2026, es investigado por presunta agresión sexual

lr.pe

Partidos del Mundial 2026: programación de los 16avos de final

Domingo 28 de junio

  • Sudáfrica vs Canadá
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Estadio: SoFi Stadium

Lunes 29 de junio

  • Brasil vs Japón
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Estadio: NRG Stadium
  • Alemania vs Paraguay
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: Gillette Stadium
  • Países Bajos vs Marruecos
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Estadio: Monterrey

Martes 30 de junio

  • Costa de Marfil vs Noruega
  • Hora: 12.00 a. m.
  • Estadio: AT&T Stadium
  • Francia vs Suecia
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Estadio: MetLife Stadium
  • México vs Ecuador
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Estadio: Azteca

Miércoles 1 de julio

  • Inglaterra vs RD Congo
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Estadio: Mercedes-Benz Stadium
  • Bélgica vs Senegal
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: Lumen Field
  • Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Estadio: Levi’s Stadium

Jueves 2 de julio

  • España vs Austria
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Estadio: SoFi Stadium
  • Portugal vs Croacia
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Estadio: BMO Field
  • Suiza vs Argelia
  • Hora: 10.00 p. m.
  • Estadio: BC Place

Viernes 3 de julio

  • Australia vs Egipto
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Estadio: AT&T Stadium
  • Argentina vs Cabo Verde
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Estadio: Hard Rock Stadiun
  • Colombia vs Ghana
  • Hora: 8.30 p. m.
  • Estadio: Arrowhead Stadium

PUEDES VER: Cody Gakpo, jugador de Países Bajos, anuncia la muerte de su hijo en pleno Mundial 2026

lr.pe

¿Dónde ver el Mundial 2026?

Todos los partidos del Mundial 2026 son transmitidos a través del canal DSports, señal que cuenta con los derechos de transmisión del torneo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Partido Argentina vs Jordania EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la clasificación a 16avos del Mundial 2026

Partido Argentina vs Jordania EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la clasificación a 16avos del Mundial 2026

LEER MÁS
Argentina vs Cabo Verde: día, hora y canal de TV para ver el partido de 16avos de final del Mundial 2026

Argentina vs Cabo Verde: día, hora y canal de TV para ver el partido de 16avos de final del Mundial 2026

LEER MÁS
Así quedarían los cruces de 16avos del Mundial 2026 si la fase de grupos terminara hoy y estos son los posibles enfrentamientos

Así quedarían los cruces de 16avos del Mundial 2026 si la fase de grupos terminara hoy y estos son los posibles enfrentamientos

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Así va la tabla de mejores terceros del Mundial 2026: clasificados a 16avos y equipos que pelean en la última fecha

Así va la tabla de mejores terceros del Mundial 2026: clasificados a 16avos y equipos que pelean en la última fecha

LEER MÁS
Partido Argentina vs Jordania EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la clasificación a 16avos del Mundial 2026

Partido Argentina vs Jordania EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la clasificación a 16avos del Mundial 2026

LEER MÁS
Argentina vs Cabo Verde: día, hora y canal de TV para ver el partido de 16avos de final del Mundial 2026

Argentina vs Cabo Verde: día, hora y canal de TV para ver el partido de 16avos de final del Mundial 2026

LEER MÁS
Tabla de posiciones del Mundial 2026: resultados y partidos de la tercera fecha de todos los grupos

Tabla de posiciones del Mundial 2026: resultados y partidos de la tercera fecha de todos los grupos

LEER MÁS
Partidos de hoy en el Mundial 2026: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy en el Mundial 2026: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
Así quedarían los cruces de 16avos del Mundial 2026 si la fase de grupos terminara hoy y estos son los posibles enfrentamientos

Así quedarían los cruces de 16avos del Mundial 2026 si la fase de grupos terminara hoy y estos son los posibles enfrentamientos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025