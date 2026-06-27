Programación 16avos de final Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver partidos confirmados de la Copa del Mundo

Este domingo 28 de junio arrancan los 16avos de final en el Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

Este domingo 28 de junio arrancan los 16avos de final en el Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

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El Mundial 2026 se pone cada vez más emocionante. Con la fase de grupos culminada, este domingo 28 de junio comienzan los 16avos de final en la competición. El inicio de esta fase se dará en el SoFi Sadium con el duelo entre Sudáfrica vs Canadá. El siguiente día, Brasil enfrentará a Japón, mientras Alemania hará lo propio ante Paraguay.

Continuando con los enfrentamientos de las selecciones sudamericanas en esta etapa, Ecuador se verá las caras ante México, uno de los anfitriones. Por otro lado, la actual campeona, Argentina, se medirá ante Cabo Verde y Colombia vs Ghana será el último encuentro de esta fase.

Partidos del Mundial 2026: programación de los 16avos de final

Domingo 28 de junio

Sudáfrica vs Canadá

Hora: 2.00 p. m.

Estadio: SoFi Stadium

Lunes 29 de junio

Brasil vs Japón

Hora: 12.00 p. m.

Estadio: NRG Stadium

Alemania vs Paraguay

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Gillette Stadium

Países Bajos vs Marruecos

Hora: 8.00 p. m.

Estadio: Monterrey

Martes 30 de junio

Costa de Marfil vs Noruega

Hora: 12.00 a. m.

Estadio: AT&T Stadium

Francia vs Suecia

Hora: 4.00 p. m.

Estadio: MetLife Stadium

México vs Ecuador

Hora: 8.00 p. m.

Estadio: Azteca

Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs RD Congo

Hora: 11.00 a. m.

Estadio: Mercedes-Benz Stadium

Bélgica vs Senegal

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Lumen Field

Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

Hora: 7.00 p. m.

Estadio: Levi’s Stadium

Jueves 2 de julio

España vs Austria

Hora: 2.00 p. m.

Estadio: SoFi Stadium

Portugal vs Croacia

Hora: 6.00 p. m.

Estadio: BMO Field

Suiza vs Argelia

Hora: 10.00 p. m.

Estadio: BC Place

Viernes 3 de julio

Australia vs Egipto

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: AT&T Stadium

Argentina vs Cabo Verde

Hora: 5.00 p. m.

Estadio: Hard Rock Stadiun

Colombia vs Ghana

Hora: 8.30 p. m.

Estadio: Arrowhead Stadium

¿Dónde ver el Mundial 2026?

Todos los partidos del Mundial 2026 son transmitidos a través del canal DSports, señal que cuenta con los derechos de transmisión del torneo.