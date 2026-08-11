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Paolo Guerrero responde a los que no quieren verlo jugar en Alianza Lima: "Saquemos a esta gente que no aporta nada"

Luego del empate ante Sport Boys, el goleador de Alianza Lima se hartó de los diversos cuestionamientos y contestó a través de un extenso mensaje en redes sociales.

Paolo Guerrero afronta su último año como profesional en Alianza Lima. Foto: Alianza Lima
Paolo Guerrero afronta su último año como profesional en Alianza Lima. Foto: Alianza Lima
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Paolo Guerrero sorprendió a sus seguidores con un sorpresivo mensaje para sus detractores. Luego del empate ante Sport Boys, que le impidió a Alianza Lima seguir en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura, el veterano delantero de 42 años fue cuestionado desde diversos sectores por su rendimiento.

En medio de este panorama, el histórico goleador de la selección peruana no dudó en contestar a través de sus redes sociales.

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Paolo Guerrero responde a sus críticos tras empate de Alianza Lima

El artillero de Alianza Lima señaló que los comentarios y videos de redes sociales solo tienen como finalidad desestabilizar al equipo en el torneo peruano.

"Ahhhh listo. Ahora todos son entrenadores, opinan y comentan qué partido yo debería jugar. Existe cada personaje que nunca jugó, o sí jugó fue malísimo, y quieren opinar de mí. Ya esto cada día está peor. Saquemos a esta gente que no le aporta nada al fútbol peruano. Pero ya… y de pronto las viudas que los pesetean por montar un video en redes a querer desestabilizar. Contra todos", publicó en su cuenta de Instagram.

Mensaje de Paolo Guerrero en sus redes sociales. Foto: Instagram

Mensaje de Paolo Guerrero en sus redes sociales. Foto: Instagram

¿Cuántos goles tiene Paolo Guerrero con Alianza Lima en el 2026?

A inicios de temporada, Paolo Guerrero aseguró que el principal objetivo en su último año como futbolista profesional es salir campeón nacional con el club de sus amores. Hasta el momento, el Depredador contribuyó con un total de 4 goles en 18 partidos oficiales.

Próximo partido de Alianza Lima

El conjunto victoriano recibirá a UTC de Cajamarca este sábado 15 de agosto por la quinta jornada del Torneo Clausura 2026. Ambas escuadras se verán las caras en el Estadio Alejandro Villanueva a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana).

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