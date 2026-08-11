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Partidos de 8vos de final del Mundial de Vóley Sub 17 2026: programación y cuándo juega la selección peruana

Las dirigidas por Marcello Bencardino lograron clasificar a octavos a falta de una jornada para terminar la fase de grupos. Revisa todos los detalles de la fase final del Mundial Sub 17.

La selección peruana de vóley registra 3 victorias en la fase de grupos del Mundial Sub 17. Foto: Volleyball World
La selección peruana de vóley registra 3 victorias en la fase de grupos del Mundial Sub 17. Foto: Volleyball World
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El triunfo ante Filipinas le permitió a la selección peruana asegurar su boleto a octavos de final del Mundial de Vóley Sub 17 2026. Las dirigidas por Marcello Bencardino enfrentarán a China en el cierre de la fase de grupos con la intención de lograr la segunda posición del grupo B.

Más allá de lo que ocurra este martes frente a las vigentes campeonas, existe mucha expectativa por ver a las Matadorcitas en la fase final del certamen.

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Octavos de final del Mundial de Vóley 2026: ¿cuándo juega Perú?

El inicio de los octavos de final del certamen se encuentra programado para el miércoles 12 de agosto. En esta jornada también se disputarán los partidos para definir las posiciones del 17 al 24.

Rival de Perú en octavos de final del Mundial de Vóley Sub 17

La selección peruana de vóley tendrá que esperar el cierre de la fecha 5 de la fase de grupos para conocer a su rival. Hasta el momento, las Matadorcitas se ubican en el tercer lugar del grupo B y su rival será Italia (segundo del grupo D).

Partidos de 8vos de final del Mundial Sub 17

Así van quedando los cruces de los octavos de final del torneo. Ya son 3 partidos confirmados en la ronda eliminatoria.

  • 2C vs República Checa
  • 2D vs Perú
  • Estados Unidos vs 4C
  • China vs República Dominicana
  • Turquía vs 3C
  • Venezuela vs 3D
  • Polonia vs Tailandia
  • Corea del Sur vs Filipinas

Resultados de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley

A falta de su partido ante China, la selección peruana registra tres triunfos y una derrota en sus primeros partidos de la fase de grupos.

  • Perú 3-0 (25-21, 26-24 y 25-14) Túnez | Fecha 1
  • Perú 1-3 (23-25, 25-23, 25-27 y 20-25) Venezuela | Fecha 2
  • Perú 3-2 (19-25, 25-23, 25-23, 22-25 y 15-10) México | Fecha 3
  • Perú 3-1 (26-28, 25-22, 25-23 y 25-20) Filipinas | Fecha 4
  • Perú vs China | martes 11 de agosto | 7.00 p. m. | Fecha 5

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¿Dónde ver el Mundial de Vóley Sub 17 2026?

Latina TV (canal 2 y 702 en HD) permitirá ver todos los partidos de la selección peruana en el Mundial Femenino de Vóley Sub 17 a través de sus distintas plataformas. Otra opción para seguir los duelos es a través del canal de YouTube de Volleyball World.


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