Interpol elimina orden de ubicación y captura contra Vladimir Cerrón

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Interpol eliminó de su base de datos la orden de ubicación y captura a nivel internacional contra Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular el mandato de prisión preventiva por el presunto financiamiento ilegal de las campañas de Perú Libre entre 2008 y 2021.

La organización notificó al despacho del juez Leodan Cristóbal Ayala, a cargo de la investigación preparatoria por este caso.

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Tras ello, el magistrado dispuso, por medio de una resolución, que las partes procesales que intervienen en este proceso penal sean notificadas.

De igual forma, concedió el recurso de apelación presentado por la defensa de Cerrón contra la resolución en la que varía el mandato de prisión preventiva de 24 meses por el de comparecencia con restricciones por un plazo de un año, 11 meses y siete días.

Ahora, el recurso de apelación irá a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional. Si es admitido a trámite, se convocará a una audiencia virtual para su evaluación.

En las reglas de conducta establecidas por Cristóbal Ayala contra Cerrón se dispuso la obligación de no ausentarse del lugar donde reside en Lima sin previa autorización judicial, la prohibición de viajar fuera del país por el plazo de un año, 11 meses y siete días y comparecer cada treinta días.

Cerrón celebra decisiones del TC

Tras conocer lo de Interpol, el fundador de Perú Libre escribió en sus redes sociales: “Mi libertad, tras anularse la arbitraria prisión preventiva, no es un triunfo individual, sino de todos los perulibristas y camaradas del continente”.

De igual forma, cuando se conoció la decisión del TC, se pronunció indicando que terminaban “tres años de resistencia disciplinada en la clandestinidad”. “Una derrota a la injusticia y reafirmación de nuestras convicciones. ¡Hasta Más Allá de la Victoria!”, escribió en sus redes.

TC ratificó la nulidad de la prisión preventiva contra Cerrón

Antes de ello, el magistrado había pedido al TC aclarar su decisión de anular la prisión preventiva contra Cerrón, pues explicó que existían dos resoluciones judiciales vigentes.

Mencionó la resolución del 4 de diciembre del 2025 en la que declaró infundada una solicitud de variación del mandato de prisión preventiva impuesta y la emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional el 7 de enero del 2026 que confirmó la decisión.

Sin embargo, la máxima instancia judicial ratificó su postura indicando que en su sentencia es claro que se declaró fundada la demanda de habeas corpus presentada y determinó la nulidad de las resoluciones que desestimaron su solicitud de variación de prisión preventiva por el de comparecencia.