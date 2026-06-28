Sudáfrica vs Canadá EN VIVO: hora y canal del partido por 16avos de final del Mundial 2026
El enfrentamiento por los 16avos de final en el Mundial 2026 entre las selecciones de Sudáfrica y Canadá se disputará en el SoFi Stadium de Estados Unidos.
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Sudáfrica vs Canadá EN VIVO juegan HOY, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por los 16avos de final en el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el SoFi Stadium, con transmisión por TV a cargo del canal DSports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
La selección de Canadá, una de las anfitrionas del torneo, enfrentará a Sudáfrica en los dieciseisavos de final del Mundial. Los canadienses culminaron en el segundo lugar de su grupo, al igual que su rival de turno. Ambos equipos se volverán a ver las caras luego de casi 19 años, donde lo hicieron en un amistoso internacional con victoria para el conjunto africano.
¿A qué hora se juega Sudáfrica vs Canadá?
En territorio peruano, el duelo entre Sudáfrica y Canadá se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Sudáfrica vs Canadá por el Mundial 2026?
El duelo entre Sudáfrica y Canadá, correspondiente a los 16avos de final en el Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DSports para toda Sudamérica.
¿Dónde ver Sudáfrica vs Canadá online gratis?
Si deseas ver Sudáfrica vs Canadá online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.
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Alineaciones Sudáfrica vs Canadá: posibles formaciones
Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.
- Sudáfrica: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Sithole, Mokoena; Maseko, Mofokeng, Appollis y Makgopa.
- Canadá: Crepeau; Johnston, Cornelius, De Fougerolles, Laryea; Buchanan, Saliba, Choiniere, Ahmed; David y Larin.
Sudáfrica vs Canadá: pronóstico y cuotas
Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Canadá.
- Betsson: gana Sudáfrica (5,25), empate (3,55), gana Canadá (1,78)
- Betano: gana Sudáfrica (5,10), empate (3,55), gana Canadá (1,83)
- Bet365: gana Sudáfrica (5,00), empate (3,60), gana Canadá (1,73)
- 1XBet: gana Sudáfrica (5,43), empate (3,60), gana Canadá (1,81)
- Caliente: gana Sudáfrica (5,10), empate (3,55), gana Canadá (1,79)
- Doradobet: gana Sudáfrica (5,33), empate (3,40), gana Canadá (1,76).