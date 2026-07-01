En territorio peruano, el duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se podrá seguir desde las 7.00 p. m.

Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se enfrentan por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026. Foto: DSports

Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se enfrentan por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026. Foto: DSports

Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina EN VIVO se enfrentarán HOY miércoles 1 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en un duelo decisivo que se disputará en el Estadio Bahía de San Francisco. El encuentro comenzará a las 19:00 horas de nuestro país.

Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO por el Mundial 2026 18:18 ¡Inicia el calentamiento! Los equipos de Estados Unidos y Bosnia se encuentran realizando los trabajos correspondientes previo al inicio del partido. 17:47 Alineación confirmada de Bosnia y Herzegovina Vasilj; Muharemovic, Kolasinac, Dedic, Katic, Radeljic; Gigovic, Sunjic; Demirovic, Alajbegovic y Dzeko. 17:46 Alineación confirmada de Estados Unidos Freese; Dest, Richards, Robinson, Team, Freeman; Adams, McKennie, Tillman; Pulisic y Balogun. 17:10 Pronóstico Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina Betsson: gana Estados Unidos (1,37), empate (4,95), gana Bosnia y Herzegovina (9,30)

Betano: gana Estados Unidos (1,44), empate (4,90), gana Bosnia y Herzegovina (8,00)

Bet365: gana Estados Unidos (1,36), empate (5,00), gana Bosnia y Herzegovina (8,00)

1XBet: gana Estados Unidos (1,38), empate (5,45), gana Bosnia y Herzegovina (9,40)

Caliente: gana Estados Unidos (1,39), empate (5,10), gana Bosnia y Herzegovina (8,20)

Doradobet: gana Estados Unidos (1,43), empate (4,50), gana Bosnia y Herzegovina (8,80). 16:30 Árbitros del partido Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina Árbitro principal: Raphael Claus (Brasil)

Asistente 1: Danilo Manis (Brasil)

Asistente 2: Rodrigo Figueiredo (Brasil)

Cuarto árbitro: Darío Herrera (Argentina) 15:52 Últimos partidos de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 3-1 Catar | Mundial 2026

Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina | Mundial 2026

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina | Mundial 2026

Panamá 1-1 Bosnia y Herzegovina | Amistoso internacional

Bosnia y Herzegovina 0-0 Macedonia del Norte | Amistoso internacional 15:47 Últimos partidos de Estados Unidos Turquía 3-2 Estados Unidos | Mundial 2026

Estados Unidos 2-0 Australia | Mundial 2026

Estados Unidos 4-1 Paraguay | Mundial 2026

Estados Unidos 1-2 Alemania | Amistoso internacional

Estados Unidos 3-2 Senegal | Amistoso internacional 14:59 ¿En qué estadio jugarán Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina? El partido entre Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina se disputará en el Levi's Stadium, ubicado en California. Este recinto cuenta con una capacidad para albergar a 68,000 espectadores. 14:25 Posible alineación de Bosnia y Herzegovina Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko. 14:07 Posible alineación de Estados Unidos Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun. 13:25 Canal para ver Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina Si deseas ver Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso. 12:56 Horarios internacionales Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios. Costa Rica, México: 6.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m. 12:07 ¿A qué hora juegan Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina? En territorio peruano, el duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se podrá seguir desde las 7.00 p. m. 11:13 ¡Bienvenidos a la previa! Comenzamos con la antesala de este trascendental encuentro entre la selección de Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina por el pase a octavos de final del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino afronta su primer partido de eliminación directa con el objetivo de confirmar el crecimiento de su generación y mantener vivo el sueño mundialista. Como uno de los países anfitriones, EE. UU. carga con la presión de avanzar a los cuartos de final, mientras que Bosnia y Herzegovina buscará dar la sorpresa y dejar en el camino a uno de los favoritos del torneo.

El ganador de la llave entre Estados Unidos vs Bosnia avanzará a octavos de final donde enfrentará al vencedor del duelo Bélgica vs Senegal.

¿A qué hora se juega Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina hoy?

En territorio peruano, el duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se podrá seguir desde las 7.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 6.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO Mundial 2026?

El duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, correspondiente a los 16avos de final en el Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DSports para toda Sudamérica.

Canal para ver Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina online gratis

Si deseas ver Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

Estados Unidos: Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun.

Bosnia y Herzegovina: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko.