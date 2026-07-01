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Previa Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: alineaciones confirmadas en el partido por los 16avos de final del Mundial 2026

Sigue el minuto a minuto de todas las incidencias en la previa de USA Team contra Bosnia. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino buscará imponer su favoritismo y avanzar en la copa del mundo.

Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se enfrentan por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026. Foto: DSports
Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se enfrentan por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026. Foto: DSports

MOMENTOS DESTACADOS

17:47
Alineación confirmada de Bosnia y Herzegovina

Vasilj; Muharemovic, Kolasinac, Dedic, Katic, Radeljic; Gigovic, Sunjic; Demirovic, Alajbegovic y Dzeko.

17:46
Alineación confirmada de Estados Unidos

Freese; Dest, Richards, Robinson, Team, Freeman; Adams, McKennie, Tillman; Pulisic y Balogun.

12:07
¿A qué hora juegan Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina?

En territorio peruano, el duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se podrá seguir desde las 7.00 p. m.

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Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina EN VIVO se enfrentarán HOY miércoles 1 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en un duelo decisivo que se disputará en el Estadio Bahía de San Francisco. El encuentro comenzará a las 19:00 horas de nuestro país.

Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO por el Mundial 2026

18:18
1/7/2026

¡Inicia el calentamiento!

Los equipos de Estados Unidos y Bosnia se encuentran realizando los trabajos correspondientes previo al inicio del partido.

17:47
1/7/2026

Alineación confirmada de Bosnia y Herzegovina

Vasilj; Muharemovic, Kolasinac, Dedic, Katic, Radeljic; Gigovic, Sunjic; Demirovic, Alajbegovic y Dzeko.

17:46
1/7/2026

Alineación confirmada de Estados Unidos

Freese; Dest, Richards, Robinson, Team, Freeman; Adams, McKennie, Tillman; Pulisic y Balogun.

17:10
1/7/2026

Pronóstico Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

  • Betsson: gana Estados Unidos (1,37), empate (4,95), gana Bosnia y Herzegovina (9,30)
  • Betano: gana Estados Unidos (1,44), empate (4,90), gana Bosnia y Herzegovina (8,00)
  • Bet365: gana Estados Unidos (1,36), empate (5,00), gana Bosnia y Herzegovina (8,00)
  • 1XBet: gana Estados Unidos (1,38), empate (5,45), gana Bosnia y Herzegovina (9,40)
  • Caliente: gana Estados Unidos (1,39), empate (5,10), gana Bosnia y Herzegovina (8,20)
  • Doradobet: gana Estados Unidos (1,43), empate (4,50), gana Bosnia y Herzegovina (8,80).
16:30
1/7/2026

Árbitros del partido Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

  • Árbitro principal: Raphael Claus (Brasil)
  • Asistente 1: Danilo Manis (Brasil)
  • Asistente 2: Rodrigo Figueiredo (Brasil)
  • Cuarto árbitro: Darío Herrera (Argentina)
15:52
1/7/2026

Últimos partidos de Bosnia y Herzegovina

  • Bosnia y Herzegovina 3-1 Catar | Mundial 2026
  • Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina | Mundial 2026
  • Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina | Mundial 2026
  • Panamá 1-1 Bosnia y Herzegovina | Amistoso internacional
  • Bosnia y Herzegovina 0-0 Macedonia del Norte | Amistoso internacional
15:47
1/7/2026

Últimos partidos de Estados Unidos

  • Turquía 3-2 Estados Unidos | Mundial 2026
  • Estados Unidos 2-0 Australia | Mundial 2026
  • Estados Unidos 4-1 Paraguay | Mundial 2026
  • Estados Unidos 1-2 Alemania | Amistoso internacional
  • Estados Unidos 3-2 Senegal | Amistoso internacional
14:59
1/7/2026

¿En qué estadio jugarán Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina?

El partido entre Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina se disputará en el Levi's Stadium, ubicado en California. Este recinto cuenta con una capacidad para albergar a 68,000 espectadores.

14:25
1/7/2026

Posible alineación de Bosnia y Herzegovina

Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko.

14:07
1/7/2026

Posible alineación de Estados Unidos

Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun.

13:25
1/7/2026

Canal para ver Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

Si deseas ver Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

12:56
1/7/2026

Horarios internacionales

Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 6.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 8.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.
12:07
1/7/2026

¿A qué hora juegan Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina?

En territorio peruano, el duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se podrá seguir desde las 7.00 p. m.

11:13
1/7/2026

¡Bienvenidos a la previa!

Comenzamos con la antesala de este trascendental encuentro entre la selección de Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina por el pase a octavos de final del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino afronta su primer partido de eliminación directa con el objetivo de confirmar el crecimiento de su generación y mantener vivo el sueño mundialista. Como uno de los países anfitriones, EE. UU. carga con la presión de avanzar a los cuartos de final, mientras que Bosnia y Herzegovina buscará dar la sorpresa y dejar en el camino a uno de los favoritos del torneo.

PUEDES VER: Brasil - Noruega: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por los octavos de final del Mundial 2026

lr.pe

El ganador de la llave entre Estados Unidos vs Bosnia avanzará a octavos de final donde enfrentará al vencedor del duelo Bélgica vs Senegal.

¿A qué hora se juega Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina hoy?

En territorio peruano, el duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se podrá seguir desde las 7.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 6.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 8.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.

PUEDES VER: Mundial 2026: América TV confirma qué partidos transmitirá en señal abierta y los horarios para verlos en vivo

lr.pe

¿Dónde ver Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO Mundial 2026?

El duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, correspondiente a los 16avos de final en el Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DSports para toda Sudamérica.

Canal para ver Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina online gratis

Si deseas ver Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

Estados Unidos: Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun.

Bosnia y Herzegovina: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko.

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