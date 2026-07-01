Previa Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: alineaciones confirmadas en el partido por los 16avos de final del Mundial 2026
Sigue el minuto a minuto de todas las incidencias en la previa de USA Team contra Bosnia. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino buscará imponer su favoritismo y avanzar en la copa del mundo.
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MOMENTOS DESTACADOS
Alineación confirmada de Bosnia y Herzegovina
Vasilj; Muharemovic, Kolasinac, Dedic, Katic, Radeljic; Gigovic, Sunjic; Demirovic, Alajbegovic y Dzeko.
Alineación confirmada de Estados Unidos
Freese; Dest, Richards, Robinson, Team, Freeman; Adams, McKennie, Tillman; Pulisic y Balogun.
¿A qué hora juegan Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina?
En territorio peruano, el duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se podrá seguir desde las 7.00 p. m.
Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina EN VIVO se enfrentarán HOY miércoles 1 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en un duelo decisivo que se disputará en el Estadio Bahía de San Francisco. El encuentro comenzará a las 19:00 horas de nuestro país.
Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO por el Mundial 2026
¡Inicia el calentamiento!
Los equipos de Estados Unidos y Bosnia se encuentran realizando los trabajos correspondientes previo al inicio del partido.
Alineación confirmada de Bosnia y Herzegovina
Vasilj; Muharemovic, Kolasinac, Dedic, Katic, Radeljic; Gigovic, Sunjic; Demirovic, Alajbegovic y Dzeko.
Alineación confirmada de Estados Unidos
Freese; Dest, Richards, Robinson, Team, Freeman; Adams, McKennie, Tillman; Pulisic y Balogun.
Pronóstico Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina
- Betsson: gana Estados Unidos (1,37), empate (4,95), gana Bosnia y Herzegovina (9,30)
- Betano: gana Estados Unidos (1,44), empate (4,90), gana Bosnia y Herzegovina (8,00)
- Bet365: gana Estados Unidos (1,36), empate (5,00), gana Bosnia y Herzegovina (8,00)
- 1XBet: gana Estados Unidos (1,38), empate (5,45), gana Bosnia y Herzegovina (9,40)
- Caliente: gana Estados Unidos (1,39), empate (5,10), gana Bosnia y Herzegovina (8,20)
- Doradobet: gana Estados Unidos (1,43), empate (4,50), gana Bosnia y Herzegovina (8,80).
Árbitros del partido Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina
- Árbitro principal: Raphael Claus (Brasil)
- Asistente 1: Danilo Manis (Brasil)
- Asistente 2: Rodrigo Figueiredo (Brasil)
- Cuarto árbitro: Darío Herrera (Argentina)
Últimos partidos de Bosnia y Herzegovina
- Bosnia y Herzegovina 3-1 Catar | Mundial 2026
- Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina | Mundial 2026
- Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina | Mundial 2026
- Panamá 1-1 Bosnia y Herzegovina | Amistoso internacional
- Bosnia y Herzegovina 0-0 Macedonia del Norte | Amistoso internacional
Últimos partidos de Estados Unidos
- Turquía 3-2 Estados Unidos | Mundial 2026
- Estados Unidos 2-0 Australia | Mundial 2026
- Estados Unidos 4-1 Paraguay | Mundial 2026
- Estados Unidos 1-2 Alemania | Amistoso internacional
- Estados Unidos 3-2 Senegal | Amistoso internacional
¿En qué estadio jugarán Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina?
El partido entre Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina se disputará en el Levi's Stadium, ubicado en California. Este recinto cuenta con una capacidad para albergar a 68,000 espectadores.
Posible alineación de Bosnia y Herzegovina
Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko.
Posible alineación de Estados Unidos
Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun.
Canal para ver Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina
Si deseas ver Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.
Horarios internacionales
Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 6.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 8.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.
¿A qué hora juegan Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina?
En territorio peruano, el duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se podrá seguir desde las 7.00 p. m.
¡Bienvenidos a la previa!
Comenzamos con la antesala de este trascendental encuentro entre la selección de Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina por el pase a octavos de final del Mundial 2026.
El equipo dirigido por Mauricio Pochettino afronta su primer partido de eliminación directa con el objetivo de confirmar el crecimiento de su generación y mantener vivo el sueño mundialista. Como uno de los países anfitriones, EE. UU. carga con la presión de avanzar a los cuartos de final, mientras que Bosnia y Herzegovina buscará dar la sorpresa y dejar en el camino a uno de los favoritos del torneo.
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El ganador de la llave entre Estados Unidos vs Bosnia avanzará a octavos de final donde enfrentará al vencedor del duelo Bélgica vs Senegal.
¿A qué hora se juega Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina hoy?
En territorio peruano, el duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se podrá seguir desde las 7.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 6.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 8.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.
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¿Dónde ver Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO Mundial 2026?
El duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, correspondiente a los 16avos de final en el Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DSports para toda Sudamérica.
Canal para ver Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina online gratis
Si deseas ver Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.
Alineaciones Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina: posibles formaciones
Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.
Estados Unidos: Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun.
Bosnia y Herzegovina: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko.