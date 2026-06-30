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Deportes

México vs Ecuador EN VIVO: hora y canal del partido por 16avos de final del Mundial 2026

El partido por los 16avos de final del Mundial 2026 entre las selecciones de México y Ecuador se disputará en el Estadio Banorte, ubicado en el país azteca.

México y Ecuador se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
México y Ecuador se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
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México vs Ecuador EN VIVO juegan HOY martes 30 de junio, desde las 8.00 p. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el estadio Banorte, con transmisión a cargo del canal DirecTV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

La selección de México, una de las anfitrionas del torneo, jugará ante Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial. El conjunto azteca lideró el Grupo A con puntaje perfecto, mientras que Ecuador clasificó como uno de los mejores terceros del torneo. En esta ocasión, volverán a enfrentarse luego de casi un año. La última vez fue en el 2025 en un amistoso internacional con empate a uno entre ambas escuadras.

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¿A qué hora se juega México vs Ecuador?

En territorio peruano, el duelo entre México y Ecuador se podrá seguir desde las 8.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 7.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 9.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.
  • España: 3.00 a. m. (1/07)

¿Dónde ver México vs Ecuador por el Mundial 2026?

El duelo entre México y Ecuador, correspondiente a los 16avos de final en el Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DSports para toda Sudamérica.

¿Dónde ver México vs Ecuador online gratis?

Si deseas ver México vs Ecuador online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

PUEDES VER: Sergio Markarián apuntó contra Marcelo Bielsa tras no clasificar con la selección de Uruguay a los 16avos de final del mundial 2026

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Alineaciones México vs Ecuador: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

  • México: Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Álvarez, Gutiérrez, Romo; Alvarado, Quiñones y Jiménez.
  • Ecuador: Galindez; Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata y Valencia.

México vs Ecuador: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas no tienen a un claro favorito para este encuentro.

  • Betsson: gana México (2,25), empate (2,95), gana Ecuador (3,90)
  • Betano: gana México (2,25), empate (2,92), gana Ecuador (4,25)
  • Bet365: gana México (2,15), empate (2,90), gana Ecuador (4,00)
  • 1XBet: gana México (2,22), empate (3,11), gana Ecuador (4,12)
  • Caliente: gana México (2,24), empate (2,96), gana Ecuador (3,95)
  • Doradobet: gana México (2,27), empate (2,87), gana Ecuador (4,15).
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