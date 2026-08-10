Congreso: presentan proyecto de ley para derogar la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú

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La diputada Rossana Alayza Maccera (Partido del Buen Gobierno) presentó un proyecto de ley que busca derogar íntegramente la Ley N° 32645, norma que creó el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP). La iniciativa argumenta que la ley —publicada el 13 de junio pasado y promulgada finalmente por el Presidente del Congreso tras vencer el plazo del Ejecutivo— resulta lesiva para las libertades de trabajo y de expresión artística de los creadores comprendidos en ella.

El proyecto sostiene que el CPAP, tal como fue diseñado, excluye a miles de artistas que ejercen su labor de forma autodidacta o a partir de saberes ancestrales y populares, al exigir un título profesional o una licenciatura en arte o educación artística como condición para incorporarse al colegio. Según cifras del Registro Nacional de Trabajadores del Arte y la Cultura citadas en la exposición de motivos, solo un 9.29% de las artistas mujeres cuenta con estudios universitarios completos, frente a un 20% de los hombres, lo que —advierte la propuesta— reduciría la representación del colegio a poco más de una quinta parte de la población artística del país.

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La iniciativa se apoya también en jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre libertad de trabajo y colegiatura obligatoria, para argumentar que la restricción impuesta por la Ley 32645 no responde a un fin constitucionalmente legítimo ni supera un estándar de razonabilidad. El texto recuerda además que la propia norma faculta al Consejo Directivo Nacional del CPAP a "ordenar y supervisar" el ejercicio de las disciplinas artísticas, lo que —según la autora del proyecto— constituye una forma de fiscalización ajena a la naturaleza libre y subjetiva de la creación artística.

Desde la publicación de la ley que creaba el CPAP, gremios, artistas individuales y hasta la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Cultura cuestionaron públicamente la norma, señalando que fue aprobada sin consulta previa al sector cultural.

Proyecto de ley presentado por Rossana Alayza | Foto: congreso.

Colegio de Artistas buscaba dejar fuera a Delia Espinoza

A raíz de la promulgación de la ley que crea el CPAP, se solicitó formalmente la salida de la decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, debido a una disposición incluida en la norma. El pedido sostiene que su permanencia en el cargo sería incompatible con la normativa vigente y, por ello, plantea su separación del decanato.

En efecto, la norma mantiene una disposición complementaria en la que se establece que "no pueden ser parte de la comisión organizadora ni ejercer cargo en los órganos de gobierno de los colegios profesionales, los inhabilitados para el ejercicio de la función pública".

Esta disposición ha sido cuestionada por quienes sostienen que fue incorporada con el objetivo específico de propiciar la salida de Espinoza. Como se recuerda, la exfiscal de la Nación investigó y denunció constitucionalmente a varios legisladores del periodo parlamentario anterior. En su momento, la entonces congresista Susel Paredes también presentó un proyecto de ley para derogar esta norma.