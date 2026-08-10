HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Congreso: presentan proyecto de ley para derogar la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú

La iniciativa, presentada por la congresista Rossana Alayza, sostiene que la ley excluye a numerosos artistas autodidactas al exigir títulos profesionales o grados de licenciatura, lo que limitaría su representación.

Proyecto de ley fue presentado ante la Cámara de Diputados | Composición: LR.
Proyecto de ley fue presentado ante la Cámara de Diputados | Composición: LR.
Escuchar
Resumen
Compartir

La diputada Rossana Alayza Maccera (Partido del Buen Gobierno) presentó un proyecto de ley que busca derogar íntegramente la Ley N° 32645, norma que creó el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP). La iniciativa argumenta que la ley —publicada el 13 de junio pasado y promulgada finalmente por el Presidente del Congreso tras vencer el plazo del Ejecutivo— resulta lesiva para las libertades de trabajo y de expresión artística de los creadores comprendidos en ella.

Únete a nuestro canal de política y economía

El proyecto sostiene que el CPAP, tal como fue diseñado, excluye a miles de artistas que ejercen su labor de forma autodidacta o a partir de saberes ancestrales y populares, al exigir un título profesional o una licenciatura en arte o educación artística como condición para incorporarse al colegio. Según cifras del Registro Nacional de Trabajadores del Arte y la Cultura citadas en la exposición de motivos, solo un 9.29% de las artistas mujeres cuenta con estudios universitarios completos, frente a un 20% de los hombres, lo que —advierte la propuesta— reduciría la representación del colegio a poco más de una quinta parte de la población artística del país.

TE RECOMENDAMOS

Así fue el PRECISO MOMENTO del TERREMOTO de 7,4 en COLOMBIA #LR

PUEDES VER: Harvey Colchado es acusado de ocultar su ocupación en un documento oficial para alquilar un inmueble a la PNP

lr.pe

La iniciativa se apoya también en jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre libertad de trabajo y colegiatura obligatoria, para argumentar que la restricción impuesta por la Ley 32645 no responde a un fin constitucionalmente legítimo ni supera un estándar de razonabilidad. El texto recuerda además que la propia norma faculta al Consejo Directivo Nacional del CPAP a "ordenar y supervisar" el ejercicio de las disciplinas artísticas, lo que —según la autora del proyecto— constituye una forma de fiscalización ajena a la naturaleza libre y subjetiva de la creación artística.

Desde la publicación de la ley que creaba el CPAP, gremios, artistas individuales y hasta la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Cultura cuestionaron públicamente la norma, señalando que fue aprobada sin consulta previa al sector cultural.

PUEDES VER: Pedro Castillo sobre chats que lo vinculan con Catherin Palomino: "Pretenden manchar mi honor"

lr.pe
Proyecto de ley presentado por Rossana Alayza | Foto: congreso.

Proyecto de ley presentado por Rossana Alayza | Foto: congreso.

Colegio de Artistas buscaba dejar fuera a Delia Espinoza

A raíz de la promulgación de la ley que crea el CPAP, se solicitó formalmente la salida de la decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, debido a una disposición incluida en la norma. El pedido sostiene que su permanencia en el cargo sería incompatible con la normativa vigente y, por ello, plantea su separación del decanato.

PUEDES VER: Diputada Catherin Palomino habría amenazado y exigido S/300 mil a familiares de Pedro Castillo tras insultarlos por WhatsApp

lr.pe

En efecto, la norma mantiene una disposición complementaria en la que se establece que "no pueden ser parte de la comisión organizadora ni ejercer cargo en los órganos de gobierno de los colegios profesionales, los inhabilitados para el ejercicio de la función pública".

Esta disposición ha sido cuestionada por quienes sostienen que fue incorporada con el objetivo específico de propiciar la salida de Espinoza. Como se recuerda, la exfiscal de la Nación investigó y denunció constitucionalmente a varios legisladores del periodo parlamentario anterior. En su momento, la entonces congresista Susel Paredes también presentó un proyecto de ley para derogar esta norma.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Pedro Castillo sobre chats que lo vinculan con Catherin Palomino: "Pretenden manchar mi honor"

Pedro Castillo sobre chats que lo vinculan con Catherin Palomino: "Pretenden manchar mi honor"

LEER MÁS
Ernesto Zunini pide a ministro Elmer Cuba eliminar privilegios tributarios: "No aplique la ley del embudo"

Ernesto Zunini pide a ministro Elmer Cuba eliminar privilegios tributarios: "No aplique la ley del embudo"

LEER MÁS
Dos diputados de OBRAS denunciaron la desaparición de bienes en el interior de su oficina parlamentaria

Dos diputados de OBRAS denunciaron la desaparición de bienes en el interior de su oficina parlamentaria

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori

Experiencia laboral de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diputada Catherin Palomino habría amenazado y exigido S/300 mil a familiares de Pedro Castillo tras insultarlos por WhatsApp

Diputada Catherin Palomino habría amenazado y exigido S/300 mil a familiares de Pedro Castillo tras insultarlos por WhatsApp

LEER MÁS
Pedro Castillo sobre chats que lo vinculan con Catherin Palomino: "Pretenden manchar mi honor"

Pedro Castillo sobre chats que lo vinculan con Catherin Palomino: "Pretenden manchar mi honor"

LEER MÁS
Harvey Colchado es acusado de ocultar su ocupación en un documento oficial para alquilar un inmueble a la PNP

Harvey Colchado es acusado de ocultar su ocupación en un documento oficial para alquilar un inmueble a la PNP

LEER MÁS
Ernesto Zunini pide a ministro Elmer Cuba eliminar privilegios tributarios: "No aplique la ley del embudo"

Ernesto Zunini pide a ministro Elmer Cuba eliminar privilegios tributarios: "No aplique la ley del embudo"

LEER MÁS
Mirtha Vásquez: “Uno de los temas centrales a discutir con el fujimorismo es el de la memoria"

Mirtha Vásquez: “Uno de los temas centrales a discutir con el fujimorismo es el de la memoria"

LEER MÁS
A llorar al río, por Jorge Bruce

A llorar al río, por Jorge Bruce

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025