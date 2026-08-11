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Cienciano - Botafogo: día, hora y canal de TV para ver el partido de octavos de final de Copa Sudamericana

Los dirigidos por Horacio Melgarejo disputarán una serie inédita frente al gigante brasileño por Copa Sudamericana. Revisa todos los detalles del primer partido entre Cienciano y Botafogo.

Cienciano viene de golear y eliminar a Lanús de Argentina. Foto: Conmebol Sudamericana
Cienciano viene de golear y eliminar a Lanús de Argentina. Foto: Conmebol Sudamericana
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Cienciano del Cusco cuenta los días para recibir a uno de los gigantes brasileños. Luego de eliminar con autoridad al vigente campeón del torneo, los dirigidos por Horacio Melgarejo tendrán que verse las caras contra Botafogo en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El conjunto imperial buscará imponer condiciones de local en un duelo inédito frente al Fogao. El cuadro alvinegro es uno de los candidatos para llevarse el título, pues no perdió ninguno de los partidos que jugó en la presente edición.

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¿Cuándo juega Cienciano - Botafogo?

El encuentro de Cienciano ante Botafogo, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, se disputará el jueves 13 de agosto en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.

¿A qué hora juega Cienciano - Botafogo?

En Perú, el partido entre el Papá y el elenco brasileño comenzará a las 7.30 p. m. Si te encuentras en otro país, revisa la siguiente lista de horarios.

  • Costa Rica, México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 2.00 a. m. (viernes 14)

PUEDES VER: UEFA, AFC y Concacaf lanzan advertencia contra Gianni Infantino y ponen en duda su continuidad en FIFA: "La confianza se rompe mediante el engaño"

lr.pe

¿Qué canal transmite el Cienciano - Botafogo?

La transmisión por TV del Cienciano - Botafogo se podrá ver a través de la cadena ESPN en Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con previa suscripción.

  • Argentina: ESPN 3
  • Bolivia: ESPN
  • Brasil: ESPN 3
  • Chile: ESPN 2
  • Colombia: ESPN 2
  • Costa Rica: Disney Plus Premium
  • Ecuador: ESPN 2
  • México: Disney Plus Premium
  • Paraguay: ESPN
  • Perú: ESPN
  • Uruguay: ESPN
  • Venezuela: ESPN 2
  • Estados Unidos: beIN Sports
  • Canadá: beIN Sports.

Historial Cienciano - Botafogo

Esta será la primera ocasión en la que ambas escuadras se enfrenten por competiciones internacionales.



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