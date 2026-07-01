Inglaterra vs RD Congo EN VIVO: hora y canal del partido por los 16avos de final del Mundial 2026

Inglaterra y RD Congo se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

Inglaterra y RD Congo se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

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Inglaterra vs RD Congo EN VIVO juegan HOY miércoles 1 de julio, desde las 11.00 a. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium, con transmisión a cargo del canal DSports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El equipo capitaneado por Harry Kane llega a esta instancia del torneo luego de quedar en el primer lugar del Grupo L. Por el lado del elenco africano, está cumpliendo una gran participación, ubicándose como la mejor selección en el ranking de terceros en el certamen mundialista.

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¿A qué hora se juega Inglaterra vs RD Congo?

En territorio peruano, el duelo entre Inglaterra y RD Congo se podrá seguir desde las 11.00 a. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 10.00 a. m.

Colombia, Ecuador: 11.00 a. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 12.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver Inglaterra vs RD Congo por el Mundial 2026?

El duelo entre Inglaterra y RD Congo, correspondiente a los 16avos de final en el Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DSports para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Inglaterra vs RD Congo online gratis?

Si deseas ver Inglaterra vs RD Congo online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

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Alineaciones Inglaterra vs RD Congo: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

Inglaterra : Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly; Anderson; Saka, Rice, Bellingham, Rashford y Kane.

: Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly; Anderson; Saka, Rice, Bellingham, Rashford y Kane. RD Congo: Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku; Sadiki, Moutoussamy, Mbuku; Wissa y Bakambu.

Inglaterra vs RD Congo: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Inglaterra para este encuentro.