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Boxeadora peruana lleva dos meses detenida en Estados Unidos y familia pide ayuda para su liberación

Alessandra Pajuelo permanece privada de su libertad en un centro de detención migratoria. Su entorno asegura que la boxeadora contaba con permiso de trabajo, contrato vigente y audiencias programadas hasta 2028.

Alessandra Pajuelo lleva dos meses detenida en Estados Unidos. Foto: Ali Pajuelo/Instagram
Alessandra Pajuelo lleva dos meses detenida en Estados Unidos. Foto: Ali Pajuelo/Instagram
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Alessandra Pajuelo atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. La boxeadora peruana lleva aproximadamente dos meses detenida en un centro de migraciones de Estados Unidos, luego de que una intervención de tránsito terminara con su entrega a las autoridades migratorias. Según lo informado por su familia, ‘Ali’ contaba con un permiso de trabajo y un contrato laboral vigente en territorio estadounidense.

La familia mencionó que tenía audiencias migratorias programadas hasta 2028, por lo que su situación ya era conocida por las autoridades. Pese a ello, una reciente reunión no significó su liberación. Por el contrario, la deportista recibió una extensión de dos meses en su detención, prolongando la incertidumbre que atraviesa mientras permanece lejos de sus familiares, quienes se encuentran en Perú.

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Boxeadora peruana lleva dos meses detenida en Estados Unidos

‘Ali’ Pajuelo venía construyendo una carrera deportiva en Estados Unidos y acumulaba tres victorias en igual número de combates profesionales. La boxeadora peruana integraba el equipo de Miami en torneos estadounidenses y desarrollaba labores como maestra de niños. Su vida había estado enfocada en continuar creciendo dentro del deporte y consolidar su carrera en el país americano, pero su detención interrumpió todo tipo de actividades.

El entorno indica que la deportista permanece sola en Estados Unidos mientras espera una resolución que le permita recuperar su libertad. Su familia ha solicitado apoyo para darle visibilidad al caso y acelerar el proceso que podría permitir su liberación.

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Familia de Alessandra Pajuelo pide ayuda para su liberación

Desde Perú, su familia busca que las autoridades conozcan el caso y puedan intervenir para encontrar una solución. Este hecho ha puesto en el foco la situación que enfrentan algunos deportistas inmigrantes en Estados Unidos, quienes deben afrontar procesos migratorios mientras intentan desarrollar sus carreras profesionales.

Para ‘Ali’, el objetivo inmediato es recuperar su libertad y volver a la actividad que marcó su vida en los últimos años: el boxeo. Mientras tanto, su familia continúa buscando apoyo para que su situación sea atendida y pueda regresar a su vida deportiva y laboral.

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