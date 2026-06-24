Así quedarían los cruces de 16avos del Mundial 2026 si la fase de grupos terminara hoy y estos son los posibles enfrentamientos

La Copa Mundial de la FIFA 2026 avanza hacia la última jornada de la fase de grupos. | Foto: Composición LR | AFP

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en una etapa decisiva con el inicio de la tercera y última jornada de la fase de grupos. Aunque todavía quedan varios partidos por disputarse y muchas posiciones por definirse, ya es posible proyectar cómo quedarían los cruces de dieciseisavos de final si el torneo terminara en este momento.

Hasta ahora, México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega y Colombia ya aseguraron su clasificación a la siguiente fase. Sin embargo, el resto de los boletos continúa en disputa y cualquier resultado podría modificar significativamente el panorama de las llaves rumbo al título mundial.

Así quedarían los cruces de 16avos del Mundial 2026 si la fase de grupos terminara hoy

Tomando en cuenta los resultados registrados hasta el triunfo de Colombia por 1-0 sobre República Democrática del Congo, los cruces provisionales de los 16avos de final comienzan a tomar forma. Según el formato del torneo, avanzan los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, quienes son ubicados en el cuadro mediante un sistema de combinaciones establecido por la FIFA.

De acuerdo con las proyecciones actuales, estos serían algunos de los posibles enfrentamientos en la ronda de 16avos de final:

Alemania vs Paraguay

Francia vs Suecia

Corea del Sur vs Suiza

Países Bajos vs Marruecos

Portugal vs Ghana

España vs Austria

EE. UU. vs Argelia

Egipto vs República Checa

Brasil vs Japón

Costa de Marfil vs Noruega

México vs Escocia

Inglaterra vs Cabo Verde

Argentina vs Paraguay

Australia vs Irán

Canadá vs Bélgica

Colombia vs Croacia

Los posibles enfrentamientos en el Mundial 2026 podrían cambiar hasta el último momento

A diferencia de otras ediciones, el nuevo formato del Mundial 2026 provoca que las combinaciones para los cruces sean mucho más complejas. La clasificación de los mejores terceros añade múltiples escenarios posibles y hace que cada gol pueda alterar el destino de varias selecciones dentro del cuadro eliminatorio.

Por esa razón, no existe ningún enfrentamiento confirmado hasta el momento. Lo único asegurado es que México, Alemania, Estados Unidos y Argentina finalizarán como líderes de sus respectivos grupos. El resto de las posiciones todavía se definirá en las próximas jornadas, por lo que los cruces de dieciseisavos de final podrían sufrir cambios importantes antes del inicio de la fase eliminatoria.