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Economía

Precio del dólar en Perú hoy, martes 11 de agosto de 2026: consulta el tipo de cambio en bancos, casas de cambio y plataformas digitales

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar en Perú hoy, martes 11 de agosto de 2026
Precio del dólar en Perú hoy, martes 11 de agosto de 2026 | Composición LR
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 11 de agosto, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,360 la compra y S/3,385 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este martes 11 de agosto?

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

Precio del dólar hoy, martes 11 de agosto, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

07:03
11/8/2026

Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este martes 11 de agosto

El tipo de cambio para este martes 11 de agosto abrió en S/3,3735, según el portal económico Bloomberg.

07:03
11/8/2026

Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy?

• Compra: S/3,371
• Venta: S/3,387

07:02
11/8/2026

¿Por qué el precio del dólar sube o baja?

Dado que el dólar está bajando, es bueno saber por qué esto sucede. El precio del dólar aumenta o disminuye cuando es afectado por la oferta y la demanda. Si existe mayor oferta que demanda, el precio baja. Pero si la demanda supera a la oferta, el precio se incrementa.

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