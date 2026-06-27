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Cody Gakpo, jugador de Países Bajos, anuncia la muerte de su hijo en pleno Mundial 2026

El delantero de Países Bajos compartió un emotivo mensaje en redes sociales y pidió privacidad para afrontar este difícil momento junto a su familia.

Cody Gakpo se encuentra concentrado con Países Bajos para jugar por 16avos del Mundial 2026. Foto: AFP
Cody Gakpo se encuentra concentrado con Países Bajos para jugar por 16avos del Mundial 2026. Foto: AFP
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El delantero de la selección de Países Bajos, Cody Gakpo, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras anunciar el fallecimiento de su hijo durante el embarazo de su esposa, Noa van der Bij. La noticia fue compartida por la pareja a través de las redes sociales y generó una ola de mensajes de apoyo desde el mundo del fútbol.

La dolorosa pérdida se produjo en plena disputa del Mundial 2026, donde Gakpo se encuentra concentrado con la selección neerlandesa de cara a los dieciseisavos de final. A través de un emotivo comunicado, el atacante del Liverpool pidió respeto por la privacidad de su familia mientras afrontan este complicado proceso de duelo.

Mensaje de Cody Gakpo y su pareja en redes sociales. Foto: Instagram

Mensaje de Cody Gakpo y su pareja en redes sociales. Foto: Instagram

¿Qué dijo Cody Gakpo tras anunciar la muerte de su hijo?

Cody Gakpo utilizó sus redes sociales para compartir un breve pero sentido mensaje luego de confirmar el fallecimiento de su hijo, Elijah Raphael, durante el embarazo de su esposa.

"Este es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Rogamos que se respete nuestra privacidad y se nos dé espacio. Gracias por vuestra comprensión", escribió el futbolista, mientras que su pareja expresó que su bebé será "amado para siempre" y agradeció las muestras de cariño recibidas.

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