Un terremoto de magnitud 7,4 sacude el oeste de Colombia durante 4 minutos, según USGS

Un sismo de magnitud 7.4 sacudió el centro y occidente de Colombia este lunes a las 7:34 a. m. con epicentro en San José del Palmar, Chocó. | Foto: La FM

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Un fuerte sismo de magnitud entre 7.4 estremeció el centro y occidente de Colombia este lunes a las 7.34 a. m., con un epicentro localizado en el municipio de San José del Palmar (Chocó) y una profundidad de 107 kilómetros, según datos del Servicio Geológico Colombiano y el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS). "El movimiento se sintió en varias ciudades del país", precisó. La sacudida se extendió por cuatro minutos. Hasta el momento, ya se registraron dos réplicas.

El impacto telúrico alcanzó a la capital Bogotá, situada a 280 kilómetros del punto de origen, donde las sirenas de emergencia retumbaron entre la población. Frente al riesgo, habitantes de múltiples edificaciones bogotanas abandonaron las instalaciones hacia las vías públicas tras la alerta.

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Afectaciones y evacuaciones tras el sismo en Colombia

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, confirmó que en la capital departamental, Quibdó, “hay heridos y graves daños en las edificaciones” y expresó preocupación por las posibles réplicas. El impacto en esta zona refleja la intensidad con la que la sacudida golpeó la infraestructura local.

En Bogotá, el movimiento provocó la rápida activación de las alarmas y la salida preventiva de numerosos habitantes hacia la vía pública. “A esta hora no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios”, afirmó en X el alcalde Carlos Galán, mientras que en Manizales (Caldas) una torre de la catedral sufrió un colapso parcial sobre el centro del templo.

Así quedó la Catedral de Manizales luego del sismo de 7,4 en Colombia. Foto: @monitoreojp/X

Por su parte, la administración de Medellín registró “un fuerte temblor” a través de sus canales institucionales. Frente a esta coyuntura, los organismos de socorro mantienen inspecciones continuas en la urbe paisa para descartar emergencias adicionales.

Fuertes imágenes del fuerte sismo en Colombia

Tras el potente sismo de magnitud 7,4, las redes sociales difunden múltiples videos que exhiben los daños materiales. Estas imágenes documentan los primeros estragos causados por el movimiento telúrico, que afectaron también a la capital, Bogotá.