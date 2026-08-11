HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Fiscalía investiga a Rafael López Aliaga por delitos electorales y ataques a los jefes de la ONPE y el JNE

La Fiscalía inició una investigación preliminar contra el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, por delitos contra la voluntad popular, la tranquilidad pública y el orden constitucional, tras dirigirse de forma intimidatoria hacia el titular de la ONPE y convocar protestas frente al JNE.

Fiscalía investiga a Rafael López Aliaga por delitos electorales y ataques a los jefes de la ONPE y el JNE
Fiscalía investiga a Rafael López Aliaga por delitos electorales y ataques a los jefes de la ONPE y el JNE | Composición/LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Cercado abrió una investigación preliminar contra el candidato presidencial y líder del partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, por la presunta comisión de delitos electorales y ataques contra el titular de la ONPE y autoridades del JNE.

Únete a nuestro canal de política y economía

La decisión fiscal se formalizó el 7 de agosto, y se especifica una serie de faltas que el Ministerio Público evaluará sobre el caso. “(…) por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, contra la voluntad popular y contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en agravio del Estado (…)”.

TE RECOMENDAMOS

FUJIMORISMO Y SUS CONTRADICCIONES + TERREMOTO EN COLOMBIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

De acuerdo con el expediente de la Fiscalía, la investigación surge a raíz de acusaciones por expresiones directas y calificadas como “intimidatorias” hacia la máxima autoridad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

PUEDES VER: Fuerza Popular usó dinero del Estado para pagar diplomado a militantes y desaprobados

lr.pe

“El 01 de abril de 2026, luego de participar en un debate presidencial, el denunciado habría emitido expresiones contra el Jefe de la ONPE, Piero Alessandro Corvetto Salinas, con presunto contenido intimidatorio”.

Asimismo, la Fiscalía incluyó la postura adoptada por el investigado tras las votaciones del 12 de abril de 2026, cuando difundió una narrativa de fraude al atribuir presuntas irregularidades al proceso y pedir que se anule.

Según señala la disposición, López Aliaga desconoció los resultados de las elecciones y también promovió manifestaciones públicas cerca de la sede institucional de la entidad electoral.

PUEDES VER: Congreso: presentan proyecto de ley para derogar la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú

lr.pe

“Asimismo, señala que, tras los resultados electorales difundidos luego de la jornada electoral del 12 de abril de 2026, el denunciado habría cuestionado la legitimidad del proceso, atribuyendo presuntas irregularidades y convocando movilizaciones frente al Jurado Nacional de Elecciones, donde habría realizado expresiones dirigidas contra autoridades electorales y exigido determinadas actuaciones a funcionarios públicos”.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Gunther Gonzáles señala que posición de Roberto Burneo sobre reelección de López Aliaga no representan al JNE

Gunther Gonzáles señala que posición de Roberto Burneo sobre reelección de López Aliaga no representan al JNE

LEER MÁS
Norma Yarrow defiende reelección encubierta de López Aliaga: "Allá el Jurado que se deja sacar la vuelta"

Norma Yarrow defiende reelección encubierta de López Aliaga: "Allá el Jurado que se deja sacar la vuelta"

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori

Experiencia laboral de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Masacre de Castro Castro: Rospigliosi denuncia ante la JNJ a 3 jueces que inaplicaron la Ley de Lesa Humanidad

Masacre de Castro Castro: Rospigliosi denuncia ante la JNJ a 3 jueces que inaplicaron la Ley de Lesa Humanidad

LEER MÁS
Cámara del Senado: Fujimorismo presidirá la Comisión de Constitución y Renovación Popular Justicia y Derechos Humanos

Cámara del Senado: Fujimorismo presidirá la Comisión de Constitución y Renovación Popular Justicia y Derechos Humanos

LEER MÁS
Fuerza Popular usó dinero del Estado para pagar diplomado a militantes que desaprobadon

Fuerza Popular usó dinero del Estado para pagar diplomado a militantes que desaprobadon

LEER MÁS
Diputada Catherin Palomino habría amenazado y exigido S/300 mil a familiares de Pedro Castillo tras insultarlos por WhatsApp

Diputada Catherin Palomino habría amenazado y exigido S/300 mil a familiares de Pedro Castillo tras insultarlos por WhatsApp

LEER MÁS
Congreso: presentan proyecto de ley para derogar la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú

Congreso: presentan proyecto de ley para derogar la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú

LEER MÁS
JNJ rechaza posible suspensión de sus miembros y asegura que el CAL "carece de competencia" en sus funciones

JNJ rechaza posible suspensión de sus miembros y asegura que el CAL "carece de competencia" en sus funciones

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025