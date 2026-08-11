Fiscalía investiga a Rafael López Aliaga por delitos electorales y ataques a los jefes de la ONPE y el JNE | Composición/LR

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La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Cercado abrió una investigación preliminar contra el candidato presidencial y líder del partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, por la presunta comisión de delitos electorales y ataques contra el titular de la ONPE y autoridades del JNE.

La decisión fiscal se formalizó el 7 de agosto, y se especifica una serie de faltas que el Ministerio Público evaluará sobre el caso. “(…) por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, contra la voluntad popular y contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en agravio del Estado (…)”.

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De acuerdo con el expediente de la Fiscalía, la investigación surge a raíz de acusaciones por expresiones directas y calificadas como “intimidatorias” hacia la máxima autoridad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

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“El 01 de abril de 2026, luego de participar en un debate presidencial, el denunciado habría emitido expresiones contra el Jefe de la ONPE, Piero Alessandro Corvetto Salinas, con presunto contenido intimidatorio”.

Asimismo, la Fiscalía incluyó la postura adoptada por el investigado tras las votaciones del 12 de abril de 2026, cuando difundió una narrativa de fraude al atribuir presuntas irregularidades al proceso y pedir que se anule.

Según señala la disposición, López Aliaga desconoció los resultados de las elecciones y también promovió manifestaciones públicas cerca de la sede institucional de la entidad electoral.

“Asimismo, señala que, tras los resultados electorales difundidos luego de la jornada electoral del 12 de abril de 2026, el denunciado habría cuestionado la legitimidad del proceso, atribuyendo presuntas irregularidades y convocando movilizaciones frente al Jurado Nacional de Elecciones, donde habría realizado expresiones dirigidas contra autoridades electorales y exigido determinadas actuaciones a funcionarios públicos”.