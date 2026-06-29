Alemania vs Paraguay EN VIVO HOY por los 16avos de final del Mundial 2026 vía DSports: minuto a minuto del partido

Ya juegan Alemania y Paraguay por los 16avos de final del Mundial 2026.

El partido Alemania vs Paraguay comenzará a las 3:30 p.m. hora peruana en el Gillette Stadium. Foto: DSports

El partido Alemania vs Paraguay comenzará a las 3:30 p.m. hora peruana en el Gillette Stadium. Foto: DSports

VER Alemania vs Paraguay EN VIVO | Ambas selecciones se enfrentan HOY lunes 29 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026. Este encuentro se disputará en el Gillette Stadium desde las 3.30 p. m. (hora peruana), y el ganador clasificará a la siguiente fase del torneo.

Alemania vs Paraguay EN VIVO por el Mundial 2026 15:33 ¡La tuvo Paraguay! Minuto 2: Junior Alonso remató al arco tras el córner, pero Manuel Neuer estuvo atento para evitar el gol. 15:31 ¡Inició el partido! Ya juegan Alemania y Paraguay por los 16avos de final del Mundial 2026. 15:28 ¡Suenan los himnos! Entonan los himnos de los países de Alemania y Paraguay. 15:23 ¡Salen los equipos! Los equipso de Alemania y Paraguay salen al terreno de juego. 14:51 ¡Inicia el calentamiento! Ambos equipos se encuentran realizando los trabajos precompetitivos antes del inicio del partido. 14:06 Alineación confirmada de Paraguay Gill; Cáceres, Alonso, Canale, Gómez; Almirón, Cubas, Bobadilla, Galarza; Enciso y Ávalos. 14:05 Alineación confirmada de Alemania Neuer; Rudiger, Tah, Kimmich, Brown; Pavlovic, Wirtz, Sané, Nmecha; Havertz y Undav. 13:39 Así luce el camerino de Paraguay Paraguay tiene todo listo para enfrentar a Alemania. 13:07 Pronóstico Alemania vs Paraguay Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Alemania. Betsson: gana Alemania (1,35), empate (5,15), gana Paraguay (9,80)

Betano: gana Alemania (1,40), empate (4,85), gana Paraguay (9,50)

Bet365: gana Alemania (1,33), empate (5,00), gana Paraguay (9,50)

1XBet: gana Alemania (1,41), empate (5,30), gana Paraguay (8,65)

Caliente: gana Alemania (1,36), empate (5,00), gana Paraguay (9,60)

Doradobet: gana Alemania (1,38), empate (4,65), gana Paraguay (10,40). 12:43 Horarios internacionales Si te encuentras fuera de Perú, consulta la siguiente guía de horarios a tener en cuenta. México: 2.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 3.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.30 p. m.

Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina: 5:30 p. m.

España: 10.30 p. m. 12:00 ¿Cómo llega Alemania? A pesar de caer 2-1 ante Ecuador en la última fecha, la selección alemana no pasó mayores apuros para ganar el grupo E. Foto: AFP 11:03 ¿Cómo llega Paraguay? La selección paraguaya clasificó como uno de los mejores terceros del Mundial 2026. En su último partido igualó 0-0 ante Australia por el grupo D. 10:23 Posible alineación de Paraguay Gill; José Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Alderete, Maidana; Diego Gómez, Cubas, Galarza, Enciso y Ávalos. 09:40 Posible alineación de Alemania Neuer; Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum; Nmecha, Pavlovic, Sané; Musiala, Wirtz y Havertz. 09:03 ¿Dónde ver Paraguay vs Alemania? La señal de DSports se encargará de la transmisión del Alemania vs Paraguay para todos los países de Sudamérica. 08:24 ¿A qué hora juega Paraguay vs Alemania? El duelo entre las selecciones de Paraguay y Alemania arrancará desde las 3.30 p. m. (hora peruana) y 5.30 p. m. (hora paraguaya). 08:22 ¡Paraguay quiere dar el golpe en el Mundial! Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del Alemania vs Paraguay EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026.

La selección alemana afronta el compromiso como favorita luego de terminar en el primer lugar del Grupo E y mostrar un sólido rendimiento en la fase de grupos. Por su parte, la Albirroja regresa a una instancia eliminatoria mundialista por primera vez desde Sudáfrica 2010 y buscará dar la sorpresa.

¿A qué hora se juega Paraguay vs Alemania HOY?

Este duelo, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, arrancará desde las 3.30 p. m. (hora peruana) y 5.30 p. m. (hora paraguaya).

México: 2.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 3.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.30 p. m.

Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina: 5:30 p. m.

España: 10.30 p. m.

¿Dónde ver Paraguay vs Alemania EN VIVO por el Mundial 2026?

El duelo entre Paraguay vs Alemania, correspondiente a primera fecha de los 16avos del Mundial 2026, se podrá seguir a través de la señal de DSports para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Paraguay vs Alemania online gratis?

Si deseas ver Paraguay vs Alemania online, podrás hacerlo en las plataformas DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará la cobertura del minuto a minuto gratis con todas las incidencias.

Alineaciones Paraguay vs Alemania: posibles formaciones