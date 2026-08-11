CGTP anuncia movilización nacional para este 13 de agosto ante posibles cambios en materia laboral

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La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) convocó a una movilización nacional para este jueves 13 de agosto. El presidente del gremio, Luis Villanueva Carbajal, afirmó que la protesta en Lima iniciará a las 4.00 p. m. desde la plaza Dos de Mayo y se dirigirá hacia el Congreso.

"Es una movilización nacional, se va a desarrollar en todo el país (…). Esperemos que sea una movilización multitudinaria porque es la primera movilización que convocamos a este nuevo gobierno (de Keiko Fujimori)", afirmó en conferencia de prensa el dirigente.

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Presidente de la CGTP, Luis Villanueva Carbajal

¿Cuál es el motivo de la movilización convocada por la CGTP para el 13 de agosto?

Villanueva precisó que la convocatoria no se realiza con un ánimo confrontacional contra el nuevo régimen, sino para exigir límites frente al otorgamiento de facultades que el Legislativo podría dar en materia laboral en los próximos días.

“La movilización no es contra el Gobierno, sino hacia el Congreso para pedir que no den facultades abiertas para que hagan y deshagan el tema laboral. Tiene que haber límites y el tema laboral tiene que ser primero visto y desarrollado entre los interlocutores que son los trabajadores y empresarios”, expresó.

El representante sindical también expresó su postura sobre la propuesta filtrada en materia laboral del régimen Fujimori. "Vemos con preocupación que días después del anuncio del gobierno se haya filtrado un documento donde claramente expone los intereses para cumplir con las recetas y lo dictado del FMI y no con la demanda de los trabajadores del pueblo", acotó.

Cuestionan incremento escalonado del sueldo mínimo

Respecto al anuncio del gobierno de incrementar el sueldo mínimo de S/1.130 a S/1.300 en dos etapas (S/100 en noviembre y S/70 en abril de 2027), Villanueva criticó la medida al considerar que este aumento progresivo no es serio.

"Hacemos un llamado al Poder Ejecutivo y a la presidenta que cumpla y honre ese compromiso político (del aumento). Nosotros no estamos de acuerdo con que nos digan que en los próximos meses se va aumentar 100 soles y después del Fenómeno de El Niño los 70 soles restantes. Eso no es serio", indicó.